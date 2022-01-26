Комаровский расказал, что можно и нельзя делать при пищевом отравлении

Пищевые отравления возникают тогда, когда яд попадает в организм с продуктами питания, а первые симптомы в большинстве случаев возникают в течение 48 часов после употребления в пищу непригодных продуктов.

Доктор Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал, как необходимо действовать при отравлении.

Природа пищевых отравлений весьма разнообразна, тем не менее можно выделить три группы причин:

инфекции — простейшие, бактерии, вирусы;

токсины, содержащиеся в животных или растениях, — ядовитые грибы, заведомо несъедобные или неправильно приготовленные животные (рыба, моллюски) и т. п.;

яды, которыми обработаны продукты или которые содержатся в продуктах, — пестициды и т. п.

Первые симптомы пищевого отравления

Первые симптомы пищевого отравления — это, как правило, признаки поражения желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, понос, боли в животе.

Пищевое отравление требует обращения за медицинской помощью, если симптомы (тошнота, рвота, понос, боли в животе):

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возникли у ребенка младше 3 лет;

сочетаются с повышением температуры тела;

сохраняются более 2 суток;

имеются у нескольких членов семьи.

Обращение за медицинской помощью должно быть неотложным, если:

источником отравления являются (или предположительно являются) грибы;

ребенок не может пить из-за рвоты;

двоение в глазах;

невнятная речь;

трудности с глотанием;

мышечная слабость;

желтизна кожи или слизистых оболочек;

припухлость суставов;

сыпь на коже;

мочеиспускание отсутствует больше 6 часов или моча имеет насыщенно-темный цвет;

кровь в кале или рвотных массах.

Неотложная помощь:

Если симптомы появились в течение 30 минут после приема пищи, но рвоты нет — вызовите рвоту:

для того чтобы вызвать рвоту, дайте ребенку выпить 1—2 стакана воды или молока, после чего одной рукой крепко держите ребенка, а два пальца второй руки введите как можно глубже в ротоглотку и пошевелите ими;

пальцы можно заменить ложкой, которой следует надавить на корень языка;

Ничем ребенка не кормите.

Поите ребенка обильно и активно в соответствии со следующими правилами:

температура напитка ориентировочно должна быть равна температуре тела;

возможную рвоту провоцирует растяжение желудка, поэтому давайте пить часто, но объем жидкости, выпитой за одну попытку, должен быть небольшим (несколько глотков).

В качестве жидкости для питья оптимально применять растворы для пероральной регидратации; возможно использование минеральной воды, чая, компотов. Не добавляйте сахар в растворы, используемые для питьяю Если ребенок отказывается пить то, что вы предлагаете, давайте то, что он пить согласен, но очень постарайтесь давать прозрачные жидкости, максимально разводите соки и сладкие напитки, дайте ребенку активированный уголь в дозе 1 г/кг веса, при повышении температуры тела используйте жаропонижающие средства.