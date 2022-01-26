Комаровский расказал, что можно и нельзя делать при пищевом отравлении

Доктор дал ценные советы.
Пищевые отравления возникают тогда, когда яд попадает в организм с продуктами питания, а первые симптомы в большинстве случаев возникают в течение 48 часов после употребления в пищу непригодных продуктов.
Доктор Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал, как необходимо действовать при отравлении.
Природа пищевых отравлений весьма разнообразна, тем не менее можно выделить три группы причин:
- инфекции — простейшие, бактерии, вирусы;
- токсины, содержащиеся в животных или растениях, — ядовитые грибы, заведомо несъедобные или неправильно приготовленные животные (рыба, моллюски) и т. п.;
- яды, которыми обработаны продукты или которые содержатся в продуктах, — пестициды и т. п.
Первые симптомы пищевого отравления
Первые симптомы пищевого отравления — это, как правило, признаки поражения желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, понос, боли в животе.
Пищевое отравление требует обращения за медицинской помощью, если симптомы (тошнота, рвота, понос, боли в животе):
- возникли у ребенка младше 3 лет;
- сочетаются с повышением температуры тела;
- сохраняются более 2 суток;
- имеются у нескольких членов семьи.
- Обращение за медицинской помощью должно быть неотложным, если:
- источником отравления являются (или предположительно являются) грибы;
- ребенок не может пить из-за рвоты;
- двоение в глазах;
- невнятная речь;
- трудности с глотанием;
- мышечная слабость;
- желтизна кожи или слизистых оболочек;
- припухлость суставов;
- сыпь на коже;
- мочеиспускание отсутствует больше 6 часов или моча имеет насыщенно-темный цвет;
- кровь в кале или рвотных массах.
Неотложная помощь:
Если симптомы появились в течение 30 минут после приема пищи, но рвоты нет — вызовите рвоту:
- для того чтобы вызвать рвоту, дайте ребенку выпить 1—2 стакана воды или молока, после чего одной рукой крепко держите ребенка, а два пальца второй руки введите как можно глубже в ротоглотку и пошевелите ими;
- пальцы можно заменить ложкой, которой следует надавить на корень языка;
Ничем ребенка не кормите.
Поите ребенка обильно и активно в соответствии со следующими правилами:
- температура напитка ориентировочно должна быть равна температуре тела;
- возможную рвоту провоцирует растяжение желудка, поэтому давайте пить часто, но объем жидкости, выпитой за одну попытку, должен быть небольшим (несколько глотков).
В качестве жидкости для питья оптимально применять растворы для пероральной регидратации; возможно использование минеральной воды, чая, компотов. Не добавляйте сахар в растворы, используемые для питьяю Если ребенок отказывается пить то, что вы предлагаете, давайте то, что он пить согласен, но очень постарайтесь давать прозрачные жидкости, максимально разводите соки и сладкие напитки, дайте ребенку активированный уголь в дозе 1 г/кг веса, при повышении температуры тела используйте жаропонижающие средства.