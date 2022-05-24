Комаровский призвал не паниковать из-за оспы обезьян: "цепляются за нее, чтобы отвлечься от войны"

Комаровский призвал не паниковать из-за оспы обезьян / скриншот

Врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что оспа обезьян - относительно несмертельное заболевание.

"Мне кажется, что все цепляются за эту обезьянью оспу, чтобы отвлечься от войны. (...) Обезьяна оспа — не коронавирус, когда вам достаточно посидеть в одной комнате или в вагоне метро и заразиться", - отметил Комаровский.

Оспа обезьян – болезнь, "мягко говоря, несмертельная", заявил Комаровский в эфире телеканала Freedom.

По статистике, западный вариант инфекции (у оспы есть два варианта: Западной Африки и Центральной), который намного легче и именно его сейчас фиксируют в Европе, дает 1%-ю летальность для голодающих и не имеющих доступа к медицинской помощи людей.

"Для сельского населения Конго этот вариант оспы дает 1%-ю летальность. Если же речь идет о человеке, который не голодает и пользуется помощью медиков, летальность будет очень низкой", - отметил врач.

Он также добавил, что если все же ситуация начнет ухудшаться, существует проверенная 100-летним опытом вакцина, а точнее, пять препаратов против оспы.

Читайте такжеМир "косит" новая болезнь: что известно об оспе обезьян и в какие страны уже проникла зараза"Скорее всего, если и появится у нас оспа обезьян, нужно будет прививать медработников", — добавил педиатр.

Оспа обезьян

Оспа обезьян — это редкое инфекционное заболевание. Его возбудитель — вирус, относящийся к семейству поксвирусов. Впервые был выделен в 1958 году от больных обезьян. По своей структуре и свойствам сходен с вирусом оспы человека.

Вирус оспы обезьян в антигенном отношении более сходен с вирусом натуральной оспы, нежели с вирусами вакцины и коровьей оспы. Хорошо растет и размножается в оболочке куриных эмбрионов.

Оспа обезьян - симптомы

Начальные симптомы оспы обезьян включают:

лихорадку;

головные боли;

мышечные боли;

боли в спине;

увеличение лимфатических узлов;

озноб и истощение.

Главное, чем характеризуется оспа обезьян, - длительным тесным контактом для заражения.

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