Комаровский призвал не паниковать из-за оспы обезьян: "цепляются за нее, чтобы отвлечься от войны"

Доктор оценил вероятность распространения болезни.
Врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что оспа обезьян - относительно несмертельное заболевание.
"Мне кажется, что все цепляются за эту обезьянью оспу, чтобы отвлечься от войны. (...) Обезьяна оспа — не коронавирус, когда вам достаточно посидеть в одной комнате или в вагоне метро и заразиться", - отметил Комаровский.
Оспа обезьян – болезнь, "мягко говоря, несмертельная", заявил Комаровский в эфире телеканала Freedom.
По статистике, западный вариант инфекции (у оспы есть два варианта: Западной Африки и Центральной), который намного легче и именно его сейчас фиксируют в Европе, дает 1%-ю летальность для голодающих и не имеющих доступа к медицинской помощи людей.
"Для сельского населения Конго этот вариант оспы дает 1%-ю летальность. Если же речь идет о человеке, который не голодает и пользуется помощью медиков, летальность будет очень низкой", - отметил врач.
Он также добавил, что если все же ситуация начнет ухудшаться, существует проверенная 100-летним опытом вакцина, а точнее, пять препаратов против оспы.
Читайте такжеМир "косит" новая болезнь: что известно об оспе обезьян и в какие страны уже проникла зараза"Скорее всего, если и появится у нас оспа обезьян, нужно будет прививать медработников", — добавил педиатр.
Оспа обезьян
Оспа обезьян — это редкое инфекционное заболевание. Его возбудитель — вирус, относящийся к семейству поксвирусов. Впервые был выделен в 1958 году от больных обезьян. По своей структуре и свойствам сходен с вирусом оспы человека.
Вирус оспы обезьян в антигенном отношении более сходен с вирусом натуральной оспы, нежели с вирусами вакцины и коровьей оспы. Хорошо растет и размножается в оболочке куриных эмбрионов.
Оспа обезьян - симптомы
Начальные симптомы оспы обезьян включают:
- лихорадку;
- головные боли;
- мышечные боли;
- боли в спине;
- увеличение лимфатических узлов;
- озноб и истощение.
Главное, чем характеризуется оспа обезьян, - длительным тесным контактом для заражения.
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