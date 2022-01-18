Комаровский назвал топ-4 симптома, которые есть у заболевшего гриппом человека

Кроме того, доктор Евгений Комаровский дал детальные рекомендации именно тем людям, которым, к сожалению, не удалось избежать заражения гриппом.
Известный медик-педиатр Евгений Комаровский рассказал, по каким симптомам можно определить что человек заболел гриппом. Полный текст обращения медика был опубликован на его странице в социальной сети Instagram.
Итак, симптомы, по которым можно распознать грипп:
- Резкое повышение температуры тела.
- Головная боль.
- Кашель и боль в горле.
- Боль в мышцах.
Кроме того, доктор Комаровский дал рекомендации тем людям, которым не удалось избежать заражения гриппом:
- Прикрывайте рот рукой или салфеткой, когда кашляете.
- Регулярно мойте руки.
- Отдыхайте как можно больше.
- Пейте много воды.
- Обратитесь за медицинской помощью, если находитесь в группе риска.
До того, Евгений Комаровский неоднократно заявлял, что медики ни в коем случае не должны при острой респираторной инфекции назначать антибактериальные препараты.
"Нет ни одной вирусной болезни, в протоколы лечения которых входят антибиотики", − говорил доктор.
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Напомним, ранее известный украинский врач Евгений Комаровский объяснил, как следует справляться с одной из самых распространенных проблем в пожилом возрасте - повышенным давлением.
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