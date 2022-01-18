Комаровский назвал топ-4 симптома, которые есть у заболевшего гриппом человека

Евгений Комаровский / УНИАН

Известный медик-педиатр Евгений Комаровский рассказал, по каким симптомам можно определить что человек заболел гриппом. Полный текст обращения медика был опубликован на его странице в социальной сети Instagram.

Итак, симптомы, по которым можно распознать грипп:

Резкое повышение температуры тела.

Головная боль.

Кашель и боль в горле.

Боль в мышцах.

Кроме того, доктор Комаровский дал рекомендации тем людям, которым не удалось избежать заражения гриппом:

Прикрывайте рот рукой или салфеткой, когда кашляете.

Регулярно мойте руки.

Отдыхайте как можно больше.

Пейте много воды.

Обратитесь за медицинской помощью, если находитесь в группе риска.

До того, Евгений Комаровский неоднократно заявлял, что медики ни в коем случае не должны при острой респираторной инфекции назначать антибактериальные препараты.

"Нет ни одной вирусной болезни, в протоколы лечения которых входят антибиотики", − говорил доктор.

Реклама

Читайте такжеБолит горло: Комаровский объяснил, когда нужно срочно бежать к врачу

Напомним, ранее известный украинский врач Евгений Комаровский объяснил, как следует справляться с одной из самых распространенных проблем в пожилом возрасте - повышенным давлением.

Другие новости: