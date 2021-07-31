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Комаровский назвал оптимальную температуру для кондиционера в жару

31 июля 2021, 14:36
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Нежелательно из 35 градусов на улице попадать сразу в 25 в помещении. Поэтому при использовании кондиционера нужно учитывать несколько важных факторов.

кондиционеры
Врач рассказал, какой должна быть температура на кондиционере в жаркую погоду / Pixabay.com

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский объяснил, какую температуру воздуха нужно устанавливать на кондиционере в жаркую погоду, чтобы не навредить организму. Советы врач опубликовал на своей странице в Instagram.

По словам Комаровского, очень нежелательно из температуры в 35 градусов сразу попадать в 25. Если человек всю жизнь живет в стабильных условиях, когда нет колебаний температуры, то сосуды не умеют реагировать на резкие изменения параметров внешней среды.

"Но если в вашем распорядке дня есть закаливающие процедуры, контрастный душ, нет избытка одежды, вследствие чего нормально работает сосудистый тонус, то ничего страшного в резких перепадах температуры для вас нет", – добавил доктор.

Комаровский отметил, что, например, зимой подготовленный организм с легкостью переживает разницу даже в 50 градусов.

"Мы даже не замечаем, когда зимой из 25 градусов тепла попадаем в 25 градусов мороза. Разницу в 50 градусов организм переживает с легкостью, адаптируясь к морозу за несколько минут", - сказал врач.

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Читайте такжеКак пережить жару "без потерь": важные рекомендации МинздраваЕсли в семье есть ребенок и он все время жил без кондиционера, то нужно постепенно снижать температуру: при 35 градусах за окном установить 28 на кондиционере, через неделю – 25, через две недели – 22 градуса.

Комаровский подчеркнул, что при этом не стоит забывать проветривать помещения, открывая окно, и установить увлажнитель, чтобы поддерживать оптимальную влажность.

Как сообщал Главред, ранее эксперт назвал пять способов охладить квартиру в жару.

жара кондиционер Евгений Комаровский
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