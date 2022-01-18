Комаровский назвал лекарства, которые должны быть в домашней аптечке

Врач рекомендует продумать план действий в случае заражения коронавирусом и Омикроном.
Врач педиатр Евгений Комаровский рассказал, что впереди украинцев ждет массовая заболеваемость штаммом Омикрон. Спасут не маски, а респираторы N 95, вентиляция помещений и вакцинация.
По его словам, в качестве средства защиты от Омикрона работают респираторы N95 FFP2. А обычные медицинские маски не являются действенными.
"Что еще можно делать - держаться от людей подальше. Максимально проветривать помещение, если вы ходите в офисы, водите детей в детские сады, школы и т. д, нужно контролировать проветривание. Если не понимаете, есть в помещении нормальная вентиляция или нет - то сбрасываетесь и покупаете датчик СО2, он стоит около 2000 грн", - посоветовал педиатр, передает Украина 24.
Что должно быть в аптечке у каждого
Кроме того, Комаровский рекомендует продумать план действий в случае заражения. Он советует проверить, есть ли в доме запас лекарств, потому что можно заболеть всей семьей и потом долго не выходить из дома.
"Поэтому дома должны быть - ибупрофен, парацетамол, капли в нос, достаточное количество питьевой воды. Поскольку основной способ лечения "ковида" и вирусов - это употреблять много жидкости", - уточнил он.
Штамм Омикрон
Главный санитарный врач страны Игорь Кузин ранее предупреждал, что Минздрав прогнозирует новую волну COVID-19 в Украине уже через полторы-две недели. Пиковые показатели заболеваемости могут фиксироваться в феврале-марте. Постепенная стабилизация ситуации ожидается в апреле.
Согласно данным Минздрава на утро вторника, 18 января, в Украине установлено 8558 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировали 1 125 человек. Выздоровел 5 761 человек. Погибли 188 людей.
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