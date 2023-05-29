Когда можно срезать зеленый лук: простые советы для дачников

Надо ли обрезать перья у лука, чтобы сохранить его красивый вид и полезные свойства - Главред делится лайфхаками.

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Можно ли есть луковые перья / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bejo_ukraine, pixabay.com

Когда обрезать лук после сбора урожая, чтобы он оставался сочным и аппетитным. Не все знают, что лук нельзя передерживать на огороде, потому что так может ухудшится не только его внешний вид, но и вкусовые свойства. Стоит внимательно следить за этим процессом и недопустить, чтобы ростки лука стали жесткими и начали чахнуть и желтеть.

Как правильно обрезать лук на перо

Для начала нужно знать, как правильно обрезать зеленый лук, в условиях выращивания дома. Если вы выращиваете лук в квартире или на балконе, то есть два способа обрезки лука: осторожно отщипывать отдельные перья или использовать зелень и луковицу и высадить новую.

На огороде, в открытом грунте лук собирается массово. Что касается зеленого лука, то он имеет своеобразный характер. Его собирают небольшими объемами и постепенно. Обычно каждая луковица растет с разной скоростью, поэтому и чаще зелень с нее срезают частично, выбирая более спелую луковицу. Лучшая высота лукового пера для среза - 30 см.

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Как срезать лук, чтобы он рос дальше

Владельцы, которые выращивают лук на перо для домашнего использования, хотят, чтобы лук дольше оставался зеленым. Они ищут разные способы, как срезать зеленый лук так, чтобы он и дальше рос. Выход есть - сделать это реально, если обрезать перо чуточку выше места роста ростков. Благодаря такой обрезке лук будет не поврежден и уже вскоре перо отрастет снова. Но не стоит ожидать густого зеленого пера, ведь после предыдущего урожая луковица уже ослаблена. Урожайность будет, но меньше. Также перо луковицы не будет иметь хорошего товарного вида, поэтому подойдет только для домашнего использования.

Почему нельзя рвать перья лука

Важно знать и уметь правильно ухаживать за луком. Не все знают, почему нельзя рвать перья лука, пренебрегают основными правилами и потом не понимают, что стало причиной неурожая. Важно запомнить, когда обрываете перья луковицы раньше нужного срока, то можете получить луковицу гораздо меньшую, чем ожидали. Во время обрывания пера вы избавляете чешуйку луковицы от питания, так что она может не расти, или и вовсе высохнуть.

Еще одна проблема с которой часто сталкиваются даже опытные хозяева - гниение луковицы. Если оборвать перо, можно получить дырки до самой головки лука. Когда туда попадет поливная или дождевая вода, это может стать причиной загнивания лука. Луковички, которые выжили после попадания воды внутрь, будут расти недолго и будут очень мягкими. Поэтому, если поздно или рано оборвать перья лука - урожай может быть под угрозой.

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