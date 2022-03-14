Когда закончится война: астролог назвала точную дату

Названа дата окончания войны / ua.depositphotos.com, Reuters

Астролог Анна Федоренко рассказала о том, как будут развиваться события в Украине и когда закончится война.

По ее словам, один из самых тяжелых периодов Украина уже прошла – он начался 24 февраля и закончился 3 марта. А с 13 марта военные действия в Украине несколько поутихнут или их станет гораздо меньше.

Кроме того, по словам Федоренко, с 17 марта на небе открывается своеобразный "транзит", который оказывает разное влияние на людей и страны.

"Для Украины это хороший "транзит", она может получить еще большую поддержку и силы в это время. Справиться с какой-то проблемой, победить", — написала она в Instagram.

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"Когда я такое вижу у человека, за этим часто следует огромное наказание, вплоть до смерти", - заявила Федоренко и добавила, что с 24 марта по 8 апреля будет время лжи и дезинформации.

"Очень вероятно, что Украине будут пытаться навязать какую-то ложь. Например, что какой-то город взят или Зеленский сдался или, что АЭС взорвали или еще что-то… в этот период будьте бдительны к информации. Числа с 30 по 1 – очень слабые и можно поддаться панике. В это время сильно пострадает РФ – ее ждут потеря продаж, союзников, поставок, техники, сильная инфляция и слабая сторона на переговорах", - отметила Федоренко.

По словам астролога, боевые действия также возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

"Так, когда же все закончится в Украине? После Коридора Затмений - то есть с 20 мая. Потом это приобретет другую форму", - резюмировала она.

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