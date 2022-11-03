Когда враг лучше, чем друг: как понять, что вас использует близкий человек

Как понять, что тобой пользуются друзья / pixabay.com

Дружба связывает людей любого возраста, она позволяет легче преодолевать трудности и лучше проводить счастливые моменты жизни.

Существуют признаки токсичной дружбы, которая может долгое время отравлять нашу жизнь, а вы об этом не будете даже подозревать.

Главред разбирался, от каких людей из близкого окружения нужно держаться подальше.

Признаки фальшивой дружбы

Человек вас не слушает. Истинный друг готов и поделиться своими проблемами, и услышать о ваших. Если же он только говорит – значит, вы ему безразличны.

Человек подталкивает вас к принятию неправильных решений. Настоящие друзья помогают найти правильные решения, фальшивые же – деморализуют и мешают поступать верно.

Человек забывает вас, как только в жизни становится туго. Если у вас наступили тяжёлые времена – фальшивый друг сразу же забудет о вас.

Человек самоутверждается за ваш счёт. Рассказываете другу о своих успехах, а в ответ слышите лишь придирки? Никогда не слышали даже вежливой похвалы в успехах от человека? Такой друг точно фальшивка.

Человек общается с вами лишь тогда, когда это ему самому нужно. Фальшивого друга вы не интересуете, вот и всё.

Человек постоянно заставляет вас соглашаться с ним. Не слушает ваше мнение и постоянно настаивает на своём? Скорее всего, такой друг ненастоящий.

Человек манипулирует вами. Фальшивому другу не только не важна ваша точка зрения, он ещё и заставляет вас принимать те решения, которые выгодны ему.

Фальшивый друг ждёт, что ради него вы пожертвуете всем остальным. При просьбе о помощи такой человек ждёт, что вы тут же её окажете. Если он не получает сиюминутной помощи, то может и прекратить с вами общение.

Человек ведёт учёт, записывая каждое одолжение, сделанное вам, с целью использовать это в будущем.

Человек не держит слово. Фальшивый друг легко может пообещать, что угодно и потом не сделать этого. Вы ему просто безразличны.

Признаки токсичной дружбы

Существует 10 признаков, указывающий на то, что вы общаетесь с токсичным человеком:

Вы стремитесь минимизировать общение с этим человеком и вздыхаете с облегчением, когда он уходит. Ваш "друг" постоянно требует вашего внимания и отнимает свободное время. Этот человек не замечает собственных недостатков и не понимает, почему ему не доверяют. Ваш "друг" регулярно критикует вас и не радуется вашим успехам. Этот человек всегда говорит только о себе, не интересуясь вашими проблемами. Он давит на вас и заставляет делать то, чего вам не хочется. В любом споре с вашим "другом" он считает себя жертвой. Этот человек не намерен нести ответственность за свои поступки. Он сплетничает о вас с другими. Он всегда настроен негативно по отношению к вам.

Что делать с токсичной дружбой:

Поставить на паузу и обдумать отношения.

Понять, что друг-абьюзер вовсе не друг, а человек, который вами пользовался.

Расширить круг общения и реже, а может и вовсе перестать общаться.

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