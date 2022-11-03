Когда враг лучше, чем друг: как понять, что вас использует близкий человек

Токсичная дружба может долгое время отравлять нашу жизнь, а вы об этом не будете даже подозревать
Дружба связывает людей любого возраста, она позволяет легче преодолевать трудности и лучше проводить счастливые моменты жизни.
Существуют признаки токсичной дружбы, которая может долгое время отравлять нашу жизнь, а вы об этом не будете даже подозревать.
Главред разбирался, от каких людей из близкого окружения нужно держаться подальше.
Признаки фальшивой дружбы
Человек вас не слушает. Истинный друг готов и поделиться своими проблемами, и услышать о ваших. Если же он только говорит – значит, вы ему безразличны.
Человек подталкивает вас к принятию неправильных решений. Настоящие друзья помогают найти правильные решения, фальшивые же – деморализуют и мешают поступать верно.
Человек забывает вас, как только в жизни становится туго. Если у вас наступили тяжёлые времена – фальшивый друг сразу же забудет о вас.
Человек самоутверждается за ваш счёт. Рассказываете другу о своих успехах, а в ответ слышите лишь придирки? Никогда не слышали даже вежливой похвалы в успехах от человека? Такой друг точно фальшивка.
Человек общается с вами лишь тогда, когда это ему самому нужно. Фальшивого друга вы не интересуете, вот и всё.
Человек постоянно заставляет вас соглашаться с ним. Не слушает ваше мнение и постоянно настаивает на своём? Скорее всего, такой друг ненастоящий.
Человек манипулирует вами. Фальшивому другу не только не важна ваша точка зрения, он ещё и заставляет вас принимать те решения, которые выгодны ему.
Фальшивый друг ждёт, что ради него вы пожертвуете всем остальным. При просьбе о помощи такой человек ждёт, что вы тут же её окажете. Если он не получает сиюминутной помощи, то может и прекратить с вами общение.
Человек ведёт учёт, записывая каждое одолжение, сделанное вам, с целью использовать это в будущем.
Человек не держит слово. Фальшивый друг легко может пообещать, что угодно и потом не сделать этого. Вы ему просто безразличны.
Признаки токсичной дружбы
Существует 10 признаков, указывающий на то, что вы общаетесь с токсичным человеком:
- Вы стремитесь минимизировать общение с этим человеком и вздыхаете с облегчением, когда он уходит.
- Ваш "друг" постоянно требует вашего внимания и отнимает свободное время.
- Этот человек не замечает собственных недостатков и не понимает, почему ему не доверяют.
- Ваш "друг" регулярно критикует вас и не радуется вашим успехам.
- Этот человек всегда говорит только о себе, не интересуясь вашими проблемами.
- Он давит на вас и заставляет делать то, чего вам не хочется.
- В любом споре с вашим "другом" он считает себя жертвой.
- Этот человек не намерен нести ответственность за свои поступки.
- Он сплетничает о вас с другими.
- Он всегда настроен негативно по отношению к вам.
Что делать с токсичной дружбой:
- Поставить на паузу и обдумать отношения.
- Понять, что друг-абьюзер вовсе не друг, а человек, который вами пользовался.
- Расширить круг общения и реже, а может и вовсе перестать общаться.
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