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Когда включат отопление в Киеве 2021-2022: даты, тарифы и субсидия

19 октября 2021, 13:19

Когда начинает отопительный сезон Киев в 2021 году, какие тарифы ЖКХ готовит власть для горожан и как узнать, начислена ли субсидия 2021 – читайте на Главреде.

Отопительный сезон 2021 Киев начало, конец, тарифы и субсидии
Отопительный сезон 2021 - Киев: начало, конец, тарифы и субсидии / ua.depositphotos.com

Начало отопительного сезона 2021 в Киеве зависит от температурных показателей за окном. А погода в Украине то балует теплом, то обещает резкое похолодание уже на этих выходных, 23-24 октября.

Когда ждать начало отопительного сезона в Киеве в 2021 году, сколько он продлится и какие тарифы на коммунальные услуги 2021 нас ждут – выяснил Главред.

Отопительный сезон 2021/2022 – Киев: начало и конец

В домах киевлян отопление пообещали дать на этих выходных, 23 октября, заверил заместитель столичного мэра Петр Пантелеев.

Когда отключат отопление в Киеве в 2022 году, пока неизвестно, но традиционно это всегда происходит в апреле (причем по всей Украине), как правило, 14-го числа.

Как включить отопление в Киеве досрочно

Для этого нужно, чтобы домовая община сделала следующее:

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  • инициативная группа дома от своего имени пишет заявление;
  • собрать под документом подписи более половины тех, кто проживает в доме;
  • сам документ отправляют в тепловые компании (Евро-Реконструкцию либо же Киевтеплоэнерго), а копию – на электронную почту КГГА.

Тарифы на коммунальные услуги - Киев 2021

Отопительный сезон 2021 - 2022 в Украине киевляне встречают с такими цифрами в платежках:

Тарифы на газ в Киеве 2021:

  • годовой – у разных поставщиков от 7,80 грн до 13,50 грн за куб (детальнее можно с тарифами ознакомиться здесь);
  • месячный – от 7,99 грн до 31,06 грн.

Существует еще так называемый ППН – поставщик последней надежды. Эту функцию выполняет Нафтогаз (на срок не более шестидесяти дней) – в случае, если газопоставщик по той или иной причине не может выполнять свои обязательства. В октябре 2021 тариф Нафтогаза составил 16,56 грн за куб голубого топлива.

Читайте такжеПоднимут тарифы на отопление на 40% или нет: эксперт объяснил ситуациюТарифы на горячую и холодную воду в Киеве 2021:

В Киеве с 1 июля начал действовать новый тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод для жителей многоквартирных домов.

Новый тариф составляет 25,38 грн за кубометр. Теперь киевляне оплачивают абонплату за воду, куда включены плата за формирование квитанций и обслуживание домового счетчика воды.

Тарифы на электроэнергию с 1 октября 2021 - Киев:

  • если использовано меньше 250 киловатт-час – киевляне смогут платить 1,44 грн;
  • свыше 250 киловатт-час – их цена составляет 1,68 грн.

Кто имеет право на субсидию

На субсидию имеют право люди, чьи доходы не позволяют им оплачивать услуги ЖКХ за свой счет. При этом субсидия назначается одному из членов домохозяйства – но при этом учитываются среднемесячные доходы всех, кто числится среди проживающих в данном жилище.

Ранее Главред писал о том, как узнать размер субсидии онлайн.

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