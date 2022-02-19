Когда Великий пост 2022: даты, традиции, календарь питания по дням

Читайте на Главреде, что можно есть в пост, что под запретом и когда можно позволить себе бокал вина и деликатесы.
Великий пост в 2022 году начинается перед Масленичной неделей и предшествует празднику Воскресения Христова.
От Пасхи зависит и когда наступит Великий пост - его дата переходящая.
Традиционно Великий пост начинается за семь недель до Воскресения Господня и на следующий день по окончанию Масленицы.
Великий пост для православных христиан в 2022 году начнется в Чистый понедельник 7 марта. Заканчивается он с наступлением Великой субботы 23 апреля. Великий пост длится 48 дней.
Правила питания во время Великого поста 2022
Великий пост – самый строгий из всех постов. Первая и последняя недели (седьмица) считаются особо сложными. Путем воздержания от пищи тело и дух должны очиститься и быть готовыми встретить священный праздник Воскресения Христова.
Что можно есть в пост?
- фрукты и овощи
- бобовые, сухофрукты, орехи
- кондитерские изделия и выпечку без яиц и молока (молочных продуктов)
- каши и крупы
- грибы
- мед
- растительное (постное) масло (в определенные дни поста)
- рыбу и морепродукты (в определенные дни поста).
Что нельзя есть в пост?
- мясо, продукты животного происхождения, животные жиры
- яйца, а также продукты и блюда, где они используются
- молочные и кисломолочные продукты
- пряную пищу
- сдобную выпечку и фаст-фуд
- алкоголь (за исключением вина в определенные дни; не больше двух бокалов).
Не соблюдать правила питания Великого поста позволяется маленьким детям и беременным женщинам, пожилым и больным людям, в некоторых случаях – военнослужащим. Единственное непреклонное правило - не переедать.
Меру строгости поста можно регулировать в беседе со своим духовным наставником.
Календарь питания Великого поста 2022 по дням
|Дни поста
|Полное воздержание от пищи
|7 марта, 23 апреля.
|Сухоядение (невареная пища растительного происхождения)
|8-11 марта, 14 марта, 16 марта, 18 марта, 21 марта, 23 марта, 25 марта, 28 марта, 30 марта, 1 апреля, 4 апреля, 6 апреля, 8 апреля, 11 апреля, 13 апреля, 15 апреля, 18-22 апреля.
|Вареная растительная пища с постным маслом
|12-13 марта, 19-20 марта, 26-27 марта, 2-3 апреля, 9-10 апреля.
|Вареная растительная пища без масла
|15 марта, 17 марта, 22 марта, 24 марта, 29 марта, 31 марта, 5 апреля, 7 апреля, 12 апреля, 14 апреля.
Лазарева суббота (16 апреля) - вареная растительная пища с маслом, рыбная икра, вино.
Вербное воскресенье (17 апреля) - блюда из рыбы и морепродуктов.
Выходить из Великого поста рекомендуют постепенно - организм необходимо подготовить к употреблению жирной пищи, от которой он "отвык" за 48 дней. Поэтому рекомендуется на Пасху не переедать и не усердствовать с алкогольными излияниями.
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Перед Великим постом народ как следует гуляет на Масленицу. Когда начнется эта праздничная неделя в 2022 году, какие обычаи нужно соблюдать, а чего - остерегаться, читайте на Главреде.
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