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Когда уже опускаются руки: как отмыть "убитый" унитаз

Сергей Кущ
21 июня 2023, 11:45 обновлено 21 июня, 11:45
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Не отчаивайтесь, если ваш унитаз выглядит убитым и загрязненным - его можно спасти.
Как отмыть убитый унитаз
Как отмыть убитый унитаз / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Сильно загрязненный унитаз - это неприятная проблема, с которой многие из нас сталкивались. Но не отчаивайтесь, мы расскажем вам о лучших способах и эффективных методах, которые помогут вам вернуть унитазу его первозданный блеск.

Используйте мощные очистители

Для борьбы с упорными загрязнениями и накипью на поверхности унитаза, обратитесь к мощным очистителям. Выберите специальные средства, которые содержат кислоту или щелочь, такие как хлорные очистители или унитазные таблетки. Нанесите средство на поверхность унитаза, оставьте на некоторое время, затем тщательно промойте водой.

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Используйте натуральные реагенты

Если вы предпочитаете более натуральные методы, попробуйте использовать уксус или лимонную кислоту. Налейте небольшое количество уксуса или лимонного сока в унитаз и оставьте на несколько часов. Затем тщательно прочистите унитаз щеткой и промойте его водой.

Примените механическую силу

Для борьбы со старой грязью или накипью, попробуйте использовать механическую силу. Используйте специальную щетку или скребок, а не обычную тряпку. Не забудьте промыть унитаз водой после очистки.

Попробуйте соду и уксус

Сода и уксус - это натуральные ингредиенты, которые могут помочь в борьбе с загрязнениями. Посыпьте поверхность унитаза содой, затем аккуратно налейте небольшое количество уксуса. Оставьте на несколько минут, затем тщательно прочистите щеткой и промойте водой.

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