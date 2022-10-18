Когда уже нет сил терпеть: как избавится от изжоги не выходя из дома

Как избавится от изжоги не выходя из дома/ скриншот

Изжога — очень распространенная проблема, которая доставляет невыносимый дискомфорт. По статистике, один из пяти человек страдает от нее постоянно.

От чего бывает изжога

Всему виной соляная кислота, которая попадает из желудка в пищевод. Этот процесс вызывает жжение, боль за грудиной, кислую отрыжку, горечь в горле и ротовой полости. Приступ обычно начинается после еды. Симптомы могут быть настолько сильными, раздражающими и изнуряющими, что они значительно снижают качество жизни человека.

Какие продукты провоцирую изжогу?

Агрессивная пища, которая может вызвать изжогу:

Кислые овощи и фрукты. Это апельсины, лимоны, все цитрусовые, ананасы и помидоры — они содержат много кислот. Если желудок продуцирует сок в большом количестве, кислоты из овощей и фруктов только усиливают действие соляной кислоты. Сладкое , особенно в больших количествах. Различные десерты расслабляют нижний пищеводный сфинктер со всеми вытекающими последствиями. Шоколад и кофе. В повышенном количестве они оказывают такой же эффект, как и десерты. Жирное переваривается трудно и долго. Поэтому не стоит злоупотреблять пищей, богатой жирами — сыры, орехи, колбасы и сосиски. Неблагоприятны для желудка транс-жиры. Особое внимание необходимо уделять составу при выборе фаст-фуда и полуфабрикатов. Газировка — скопление газа может распирать желудок и давить на сфинктер. Острые блюда , например, хрен и чеснок раздражают слизистые оболочки, вызывая дискомфорт. Спиртное. Алкоголь усиливает выработку желудочного сока, особенно это касается красных вин и пива.

Как избавится от изжоги?

Существуют специальные таблетки от изжоги, но если нет возможности сходить за ними в аптеку, то можно прибегнуть к народным средствам.

Вода. Питье – простой и доступный способ удаления кислоты из пищевода. Вода также благоприятно действует на слизистую оболочку желудка. Стакан теплой жидкости нужно выпить небольшими порциями в положении сидя или стоя.

Питье – простой и доступный способ удаления кислоты из пищевода. Вода также благоприятно действует на слизистую оболочку желудка. Стакан теплой жидкости нужно выпить небольшими порциями в положении сидя или стоя. Сода. Она активно нейтрализует кислоту. Немного соды (около чайной ложки) необходимо растворить в стакане теплой воды и выпить. Эффект будет быстрым, но недолгим. Бикарбонат натрия негативно воздействует на желудок, провоцирует усиление секреции, и изжога возникает снова.

Она активно нейтрализует кислоту. Немного соды (около чайной ложки) необходимо растворить в стакане теплой воды и выпить. Эффект будет быстрым, но недолгим. Бикарбонат натрия негативно воздействует на желудок, провоцирует усиление секреции, и изжога возникает снова. Яблочный уксус. Помогает при легких формах изжоги, не вызванных заболеваниями пищеварительной системы. Одну чайную ложку уксуса нужно растворить в половине стакана воды и выпить перед едой.

Помогает при легких формах изжоги, не вызванных заболеваниями пищеварительной системы. Одну чайную ложку уксуса нужно растворить в половине стакана воды и выпить перед едой. Активированный уголь также нейтрализует кислоту. Для этого достаточно принять 3-4 таблетки препарата.

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