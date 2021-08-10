Когда украинцы смогут увидеть звездопад Персеиды-2021: где и когда смотреть

Если в Украине небо будет ясным, то видимость должна быть хорошей / Reuters

В августе украинцы смогут насладиться зрелищным астрономическим явлением – это звездопад Персеиды 2021.

Поток Персеиды начался еще 15 июля и будет продолжаться до 24 августа. Ночи с 11 на 12 августа, а также с 12 на 13 число станут пиком для потока Персеиды. Именно в эти даты эксперты ожидают самые зрелищные звездопады, передает Наше небо.

Луна не помешает насладиться звездопадом, так как будет за горизонтом. В небе можно будет увидеть более 40 падающих метеоров в течение часа. В городе видимость будет хуже – лишь несколько метеоров в час. Кроме того, чем дальше на Юг, тем меньше будет видно метеоров.

Если в Украине небо будет ясным, то видимость должна быть хорошей.

nashenebo.in.ua

"Это, пожалуй, лучший метеорный поток для широкой общественности наблюдателей – лето, еще относительно теплые ночи и уже довольно темное августовское звездное небо", – отмечают эксперты.

Реклама

Звездопад Персеиды 2021 будет транслироваться онлайн на страницах NASA в социальных сетях. Первый эфир запланирован в ночь с 11 на 12 августа, но если небо будет облачным, трансляция будет идти и следующей ночью.

К слову, в этом году стоит найти время и посмотреть на звездопад вживую, так как в следующем это вряд ли получится. Дело в том, что в 2022-м в ночь вероятного пика потока Персеиды Луна будет в фазе полнолуния – это самый яркий и самый худший период для наблюдений за метеорами.

Напомним, ранее Главред писал, как правильно загадывать желание при звездопаде.