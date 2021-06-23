День рыбака 2021 в Украине и всемирный – когда отмечают

У праздника нет фиксированной даты.
День рыбака Украина каждый год отмечает в разные дни, так как у праздника нет фиксированной даты.
День рыбака 2021: когда
День рыбака в Украине празднуется во второе воскресенье июля. Так что День рыбака 2021 припал на 11 июля.
Есть еще Всемирный день рыбака, или, как его называют официально – Всемирный день рыболовства. Он празднуется 27 июня.
День рыбака 2021: как празднуют
Лучше всего, конечно, сходить на рыбалку. Чтоб узнать, удастся ли заполучить рыбаку удачный трофей, предлагаем вам самый точный календарь рыбака 2021:
С Днем рыбака: картинки
Автор: Диана Беловодская