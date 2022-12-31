Когда убирать елку в 2023 году: как правильно удалить новогоднюю красавицу

Когда можно будет убрать елку - важные правила и традиции.

Почему нужно убрать елку до Крещения / ua.depositphotos.com

Новогодняя елка – давний символ зимних праздников. Она радует новогодним настроением как детей, так и взрослых.

Нередко в семье возникаю споры о том, когда нужно убирать новогоднюю красавицу. Существуют сразу несколько правил, которые необходимо помнить.

Как правильно выбрасывать елку

Для начала снимите и спрячьте все украшения, гирлянды и мишуру. Они вам больше не понадобятся до следующих новогодних праздников.

Есть старый-проверенный способ выбрасывать сухую елку. Для этого используйте старую, плотную материю или пленку. Обмотайте дерево, прижимая ветки к стволу, после чего плотно обвяжите веревкой или скотчем.

Для этой работы вам могут понадобится перчатки, которые оберегут руки от острых иголок.

Как правильно убрать новогоднюю елку

Сразу оговоримся, что, если вы пользуетесь искусственной елкой, тогда все проблемы с ее установкой и уборкой становятся минимальными.

В случае, если отдаете предпочтение натуральному дереву вам помогут следующие рекомендации:

перед уборкой не лишним будет расстелить газеты на полу;

аккуратно обрезайте ветки и складывайте их в пакеты (при этом иголки и кора будут сыпаться на газеты);

максимально обкорнайте ствол, после чего удалите его и собранные ветки, а также хвою, попавшую на газеты, из помещения.

Когда нужно убирать елку до Крещения или после

Издавна существуют традиции, связанный с новогодней елкой. Предки говорили о том, что праздничное дерево не следует оставлять до Крещенского Сочельника.

Считается, что на Крещенские праздники в доме уже не должно остаться новогодних украшений. Нередко это связывали с тем, что к этой дате устраивали генеральную уборку, перед которой следовало убрать все лишнее из дома.

Когда убирать елку в 2023 году: что говорят медики

Существует еще один фактор, который влияет на сроки уборки новогодней елки. По данным медиков, не следует слишком долго оставлять новогоднее дерево в доме. Максимальный срок – не более 3 недель.

Пояснение очень простое – за длительное время в елке могут появиться пылевые клещи или даже грибок. А этом совсем нежелательные спутники в доме, где живут дети или аллергики.

Как правильно утилизировать елку

Ранее после новогодних праздников дворы в городах были забиты старыми елками. Люди выбрасывали их просто на помойку.

Теперь дела обстоят иначе. В большинстве населенных пунктов существуют специальные пункты утилизации елок.

Там специалисты обработают дерево и из него получатся опилки, которые в дальнейшем используются для отопления или для подстилки животным. Добавим, что некоторые елки могут даже идти на корм животным.

Читайте еще: