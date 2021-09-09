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Когда тревогу можно перепутать с болезнью: врач назвал различия

9 сентября 2021, 14:12

Многие симптомы тревоги очень похожи на симптомы других болезней.

Депрессия
Симптомы беспокойства, которые можно принять за другие проблемы со здоровьем. / Pixabay

Беспокойство - это нормальная часть жизни, и большинство людей в какой-то момент ее испытывают. Однако около восьми миллионов человек в Великобритании страдают той или иной формой тревожного расстройства, которое может оставаться невыявленным в течение длительного времени.

Это может быть связано с характером проявления тревожности и особенно тревожных расстройств.

Многие симптомы тревоги очень похожи на симптомы других болезней, и в результате тревога иногда вызывает проблемы с физическим здоровьем.

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Доктор Елена Турони, психолог-консультант и соучредитель, генеральный директор My Online Therapy, и Теренс Уоттс, психотерапевт и основатель института BWRT, поговорили с Express.co.uk, чтобы поделиться своими взглядами на признаки и симптомы тревоги.

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Хотя тревога в значительной степени является компонентом психического здоровья, она может проявляться физическими симптомами, которые могут сбить с толку некоторых больных.

Турони объяснил: "Любые физические симптомы беспокойства, такие как сердцебиение, затрудненное дыхание, тошнота, боль в груди или животе, могут быть ошибочно приняты за проблемы с физическим здоровьем. Это могут быть проблемы с сердцем, респираторными заболеваниями или желудочно-кишечными заболеваниями.

"Но может случиться и наоборот: некоторые проблемы с физическим здоровьем могут проявляться в виде беспокойства. Так что, если вас беспокоят какие-либо физические симптомы, полезно проконсультироваться с терапевтом".

По словам Уоттса, боли в груди - один из распространенных симптомов, которые могут привести людей в больницу с "подозрением на сердечный приступ".

Однако он указал, что есть также некоторые довольно неожиданные симптомы, с которыми терапевты сталкивались на протяжении многих лет.

Он объяснил: "Другие могут сбивать с толку и игнорировать все медицинские диагнозы, когда предполагается, что в основе всего этого лежит тревога.

"Главным среди них является "конверсионное расстройство", которое может приводить к временной слепоте или двоению в глазах, частичному параличу ног, псевдо-припадкам, которые могут имитировать эпилепсию, потере голоса или проблемам с речью, проблемам с памятью, которые могут имитировать ранние признаки деменции и инсульта".

Симптомы тревоги могут сбивать с толку, а иногда и пугать тех, кто никогда не страдал от них раньше.

Доктор Турони сказал: "Физические симптомы панической атаки могут казаться настолько сильными, что кто-то искренне думает, что умрет.

"Особенно, если с ними что-то не случалось раньше, и они не осознают, что это такое".

Уоттс добавил, что часто беспокойство само по себе может быть причиной того, что страдающие могут думать, что их симптомы являются признаком тревожного физического состояния здоровья.

Он объяснил: "Человеческий мозг склонен думать и бояться худшего - черта, унаследованная от наших древних предков. В те дни предположение, что что-то может убить вас, с большей вероятностью привело к выживанию, чем предположение, что это не так.

"Это точная причина, по которой плохие новости имеют более продолжительное влияние, чем хорошие новости - предрасположенность сосредоточиться на плохих новостях, чтобы мы могли найти способ избежать результата".

Наиболее частые симптомы беспокойства

Есть некоторые симптомы, как физические, так и психические, которые чаще всего связаны с тревогой.

Уоттс говорит, что у этого состояния "более широкий спектр симптомов, чем у любого другого заболевания".

Однако некоторые из наиболее типичных связанных признаков включают:

  • Мозговой "туман" и проблемы с памятью
  • Мелькающие мысли
  • Затрудненное дыхание, гипервентиляция или одышка
  • Учащенный пульс или учащенное сердцебиение
  • Ощущение "бабочки" в животе
  • Слабость или покалывание в руках и ногах

Доктор Турони добавил: "Приступы тревоги обычно вызываются чем-то конкретным и обычно происходят после периода чрезмерного беспокойства; в то время как приступы паники возникают неожиданно, и симптомы имеют тенденцию быть более серьезными.

"Некоторые из малоизвестных симптомов панической атаки могут включать в себя онемение, диссоциацию или ощущение выхода из тела, тошноту и боль в животе".

Что мне делать, если я думаю, что страдаю от беспокойства?

Оба эксперта призывают людей, которые борются с тревогой, обращаться за помощью.

Доктор Турони сказал: "Помните, просить о помощи - это нормально".

В том же ключе Уоттс сказал, что тревога - это не "странный", а скорее "нормальный" аспект жизни.

Однако при более серьезных тревожных расстройствах при любых симптомах стоит обратиться к врачу.

Уоттс объяснил: "Если вы точно знаете, почему вы беспокоитесь, и понимаете это, то вы можете использовать любой из вышеперечисленных методов, чтобы облегчить это.

"В противном случае, если у вас есть симптом, которого вы не понимаете, всегда лучше проявить осторожность, чем полагать, что это просто тревога.

"Легко предположить, что легкий симптом - это не что иное, как тревога, но нет надежного способа выяснить это, кроме как путем медицинского обследования.

"Это верно даже в том случае, если вы просто чувствуете беспокойство, но не знаете почему, поскольку это часто может быть признаком физического заболевания, которое еще не вызывает других симптомов - его можно обнаружить на ранней стадии".

Существует множество методов помощи при тревоге, включая когнитивно-поведенческую терапию и BrainWorking. Рекурсивная терапия (BWRT).

Доктор Турони объяснил: "Если ваше беспокойство выходит из-под контроля, терапия может быть очень полезной.

"Во время сеанса психолог поможет вам выяснить первопричину вашего беспокойства, выявить любые триггеры и научит вас навыкам и приемам совладания с ситуацией, которые помогут рассеять ваши тревоги и управлять ими".

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