Когда таблетки не помогают: Комаровский назвал распространенную ошибку при головной боли

Педиатр назвал 5 видов мигрени и рассказал, как от нее избавиться.
Доктор Евгений Комаровский рассказал, какие симптомы указывают именно на этот диагноз, а также объяснил, почему не помогает лекарство в таблетках.
Мигрень – это особый вариант головной боли, у которой есть определенные диагностические критерии, отметил педиатр в эфире "Украина 24".
Комаровский отметил, во время общения с пациентом врач ставит такой диагноз при условии, что присутствуют 5 особых признаков мигрени.
- Головные боли эпизодически повторяются.
- Головная боль носит приступообразный характер. Причем продолжительность приступа может быть от 4 до 72 часов.
- Боль интенсивная, в большинстве случаев односторонняя и будет резко усиливаться при физической нагрузке.
- Боль может сопровождаться повышенной чувствительностью к внешним раздражителям.
- Первичная головня боль, то есть она – основной и единственный симптом. Это говорит о том, что при мигрени нет никакого внешнего фактора.
"Для подтверждения мигрени не надо делать КТ, рентген шейного отдела позвоночника, а также не нужно сдавать анализы. Этот диагноз ставится в кабинете у врача при общении с пациентом", - объяснил педиатр.
Также он назвал несколько вариантов лечения. Начинается оно с нестероидных противовоспалительных препаратов. Например, это может быть ибупрофен. Но врач должен рассказать, как его следует принимать.
Читайте такжеНевролог рассказал, можно ли справиться с мигренью в домашних условиях"Когда появляется интенсивная головная боль, очень часто возникает спазм сосудов. Поэтому ибупрофен в таблетках лежит в желудке и не всасывается, – объяснил Комаровский, добавив, что препарат необходимо принимать в жидкой форме.
Ранее Комаровский рассказал, что отказаться от самолечения COVID-19 и срочно обратиться к врачу должен больной коронавирусом человек, если ему не помогают жаропонижающие препараты, пульсоксиметр показывает ниже 93, пациент не может пить и есть, ведет себя неадекватно, имеет суицидальные мысли.
Также Евгений Комаровский раскритиковал применение препарата ремдесивир, который назначают при коронавирусе.
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