Когда стрижка приведет к бедности: лунный календарь стрижек на июль 2023

Календарь стрижек на июль расскажет, когда стоит изменить свой образ, чтобы жизнь изменилась к лучшему.

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лунный календарь стрижек на июль 2023 / коллаж: Главред, фото: pexels

Лунный календарь стрижек на июль 2023 года поможет узнать в какой день стрижка может дать человеку ненастья и лишить его счастья и энергии, а когда наоборот поможет сохранить радость, энергию, и насладиться хорошими изменениями.

Фазы Луны в июле 2023

Фазы Луны играют одну из самых главных ролей в смене имиджа. Качество стрижки и покраски, а также впечатления от них напрямую зависят от состояния Луны. Для того, чтобы быть довольным сменой своего внешнего вида – необходимо делать это с оглядкой на лунный календарь стрижек.

Растущая Луна в июле – 1,2 июля, 18-31 июля

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Убывающая Луна в июле – 4-16 июля

Полнолуние – 3 июля

Новолуние – 17 июля

Благоприятные дни для стрижки в июле 2023

Стрижка в правильный день лунного календаря может обеспечить прилив хорошей энергии и впечатления от своего внешнего вида. Нередко она также может повлиять на финансовое благополучие и самочувствие.

Лучшим днями для стрижки в июле станут такие числа: 1, 2, 11, 14, 15, 21, 24, 25, 28, 30, 31 июля. Хорошими датами также будут: 3, 18, 19, 20, 22, 29 июля.

Неблагоприятные дни для стрижки в июне 2023

Неблагоприятными днями для стрижки в июне являются следующие числа: 6, 8, 17.Не лучшие дни также – 5, 23 июля. В эти дни вместе с волосами могут уйти деньги.

Однако, если у вас не получится запланировать смену имиджа на благоприятный день, выбирайте нейтральные, например – 4, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 26 июля.

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