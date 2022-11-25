Когда ставить новогоднюю елку, чтобы круглый год была удача и достаток: благоприятные даты

Когда ставить елку на Новый год 2023 / ua.depositphotos.com

Новый год считается одним из самых любимых праздников всех детей и взрослых. Как известно, главным атрибутом этого праздника является новогодняя елка. Чтобы целый год был счастливым и благополучным, нужно знать, в какие даты лучше всего наряжать новогоднюю красавицу. Главред собрал для вас информацию, какие дни являются наиболее благоприятными для того, чтобы ставить елку.

Прежде всего, нужно определиться, какая елка будет украшать ваш дом – живая или искусственная. Ведь, если поставить живую елку слишком рано, то ближе к Новому году и Рождеству она пожелтеет и осыпится. С искусственной елкой таких проблем нет, поэтому ее можно ставить как можно раньше.

Благоприятные даты для украшения новогодней елки

18 декабря – лучшая дата для тех, кто хочет как можно быстрее создать дома новогоднюю атмосферу. Если вы украсите елку в преддверии Дня святого Николая, то весь год вас будет ждать лишь удача во всех начинаниях, а также достаток в доме.

22 декабря – эта дата очень сильно влияет на все сферы нашей жизни, поскольку, считается, что в день зимнего солнцестояния (21 декабря) вся нечисть начинает терять свою силу. А уже 22 декабря начинается новый жизненный цикл. Если вы украсите свою елку 22 декабря, то она станет надежным оберегом для вас и защитит от злых духов.

24 декабря – очень благоприятная дата для установки елки, если вы хотите, чтобы в будущем году был обильный урожай на огороде. В этот день новогоднее дерево украшают все германские народы. Также новогоднюю красавицу можно украсить 25 декабря – на католическое Рождество. В доме будет царить благосостояние на протяжении всего года.

28 декабря – последняя наиболее благоприятная дата для установки елки. Это День святого Трифона, который всегда защищал обездоленных и помогал всем несчастным. Поэтому, если вы хотите уберечься от всех сплетников, украшайте елку именно в этот день.

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