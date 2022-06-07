Когда состоятся решающие бои в войне: астролог указала месяц

От этих боев на фронте будет зависеть дальнейший ход войны и ее завершение.
По прогнозу астролога Ольги Медвецкой, решения войны в Украине стоит ожидать в октябре текущего года.
Именно в то время состоятся решающие бои Вооруженных сил Украины с вражескими российскими силами, что определит дальнейших ход событий. Об этом астролог рассказала на своей странице в Instagram.
Однако, по ее словам, развязывание не означает завершение войны.
Медвецкая отметила, что Сатурн будет ретроградным вплоть до октября. При этом он во время такого ретроградного движения окажется в квадрате с Ураном.
Она отметила, что, вероятнее всего, это и будет развязыванием войны.
"Сатурн – это заскорузлое, старое, авторитаризм, тоталитаризм, прошлое, давление. И он будет противодействовать Урану. Уран – это молодость, революция, народ, бунтарство, свобода. Сатурн будет в знаке Водолея, а РФ идет под знаком Водолея. А Уран будет в знаке Тельца – в знаке Украины", – рассказала астролог.
Напомним, астрологи и специалисты прогнозируют, что боевые действия летом 2022 будут только интенсивнее.
Также ранее астролог Медвецька назвала даты ожесточенных боев летом и отметила, что летом начнется эскалация на фронте.
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