Когда собирать свеклу: что нужно знать о сроках и главных правилах

Как понять что свекла созрела / https://ua.depositphotos.com/

Свекла является одним из самых популярных овощей практически на любой кухне. Ее любят за неприхотливость и долгий срок хранения.

Самые популярные сорта свёклы ценятся из-за непревзойденных вкусовых качеств, а также наличия полезных микроэлементов.

Когда надо копать свеклу

В зависимости от того, какие сорта высажены на грядках, сроки уборки свеклы могут разнится. Ранние сорта свеклы убирают начиная с конца июля и в начале августа. При этом они не предназначены для долгого хранения. Поэтому стоит позаботится об их употреблении практически сразу. В то же время среднеспелые сорта свеклы годятся для уборки примерно через 80 – 95 дней. Сроки их уборки с грядок – во второй половине августа и в сентябре. Не пропустите этот период, ведь потом вы рискуете просто потерять урожай.

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Как понять что свекла созрела

Сроки уборки урожая свеклы зависит от ее сорта. Изучите предварительно важные рекомендации. Сорта раннего высаживания созревают в период 50-80 дней. При этом стоит помнить о том, что сорта свеклы средней спелости созревают и годятся для уборки в период от 80 до 110 дней. Внимательно следите за календарем огородника и не пропустите именно тот период, который вам необходим.

Когда собирать урожай моркови и свеклы?

Необходимо помнить важную подробности – если нет больших заморозков в начале осени и погода благоприятствует, тогда не исключено, что свекла на грядках может дозревать даже до середины октября. Специалисты в один голос говорят о том, что свекла, которая набрала за лето много сахаров, с легкостью переносит заморозки до температуры -4 градуса по Цельсию. Это также касается и моркови. При этом стоит помнить о том, что ее не стоит оставлять на грядках, если заморозки превышают 3-4 градуса ниже 0.

Как правильно убирать свеклу на зиму

Для того, что свекла хранилась долго, важно правильно убирать ее с грядок. При этом очищайте землю или грязь с корнеплода обратной стороной ножа. При обрезке ботвы оставляйте не меньше полсантиметра. Этим вы защитите свеклу от повреждений. Правильно рассортируйте собранный урожай – удалите гнилые или сильно поврежденные корнеплоды. Затем поместите собранный урожай в заранее приготовленные емкости и унесите свеклу с грядом в удобной и практичной таре.

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