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Когда слово "забыл" стало жизненным кредо: 6 способов прокачать свою память

23 ноября 2022, 05:10

Проблемы с памятью бывают у всех – если речь идет о банальной рассеянности, ее можно хорошо натренировать при помощи простых и увлекательных упражнений.

Память
Если вы хотите ничего не забывать, хорошо отдыхайте, высыпайтесь и переключайтесь на другую деятельность / ua.depositphotos.com

Каждый из нас когда-либо сталкивался с ситуацией, когда начинает ухудшаться память. Порой возникают трудности вспомнить чье-то имя или найти оставленные ключи. Забывание является природным процессом, который призван оградить организм от перенапряжения и разгрузить нервную систему.

Бывает, когда человек начал много чего забывать из-за недосыпания, стресса, пагубных привычек и перегрузки информации. Если проблема не в болезни, память можно развивать и укреплять.

Почему страдает память

Проблемы с памятью у человека могут появиться под влиянием ряда факторов. Среди них пожилой возраст, особенности генетики, избыточный вес, артериальная гипертензия, низкий уровень образованности, недостаток социальной и физической активности.

Люди в 65-70 лет начинают жаловаться на забывчивость. Причиной тому является изменение функциональной активности мозга. Человек стареет и запоминает меньше информации.

Что можно делать для улучшения памяти

Развитие слуховой памяти

Упражнение для развития слуховой памяти лучше выполнять в паре. Если вы будете тренироваться самостоятельно, используйте диктофон. Нужно, чтобы вам медленно прочитали список слов, которые не взаимосвязаны друг с другом. Ваша задача – повторит первые буквы в услышанных и запомненных словах.

Игры

Помогают развивать память шахматы, шашки, игры с карточками, кроссворды, головоломки судоку и другие. Плюс еще и в том, что можно расслабиться и отвлечься от повседневной деятельности.

Тренировка зрительной памяти

Вам следует найти любой яркий рисунок или фотографию. Внимательно рассмотрите объект и постарайтесь запомнить детали, которые вы увидели. Далее закройте глаза и попытайтесь воспроизвести увиденное на картинке. После этого откройте глаза и еще раз внимательно посмотрите на рисунок. Подумайте, какие элементы вы могли упустить.

Техника Фибоначчи

Тренируем кратковременную память. Техника Фибоначчи представляет собой математическое задание. Представьте ряд чисел, в котором каждое из них будет суммой предыдущих чисел. К примеру, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8 и так далее. Если вдруг сбились, начинайте сначала.

Меняйте привычные маршруты

Привыкли ходить одним и тем же маршрутом на работу, в магазин или кафе? Придумайте новые маршруты. Попробуйте пойти пешком по другой дороге, обращать внимание на какие-либо детали, дорожные знаки и вывески. Так вы сможете активизировать работу мозга, развить свое внимание и сосредоточенность.

Изучайте иностранные языки

Учить языки – самая лучшая тренировка, чтобы укрепить все виды памяти. Можно найти множество предложений с играми, аудио- и видеозаписями, при помощи которых удобно изучать новый язык. К примеру, это Memrise, Lingualeo или Duolingo. Заниматься можно по дороге на работу или за обедом.

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