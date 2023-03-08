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Когда садить помидоры на рассаду в марте: само удачное время для посадки

8 марта 2023, 20:00
Пришла весна и совсем скоро начнутся огородные и садовые работы. Когда стоит заняться рассадой помидор - расскажем далее.
помидоры
Как садить помидоры на рассаду в марте / фото ua.depositphotos.com

Уже с начала марта у многих "чешутся руки" приступить к работам с почвой и растениями и не зря, март послужит отличным началом для того, чтобы подготовить растения.

Как известно, все начинается с рассады, однако у некоторых овощей и растений разное время посадки.

Когда садить помидоры на рассаду в марте - самый удачный период

Если в вашем списке овощей, которые нужно посадить на рассаду есть помидоры - стоит обратить на время, в которое лучше всего приступать к их посеву.

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Ранние томаты сеют достаточно рано - в конце марта или начале апреля. Затем стоит выждать около 45-50 дней - и можно будет приступить к высадке в грунт.

Опытные огородники утверждают, что от первых всходов томатов до их первых плодов в среднем проходит около 100 дней.

Как сажать рассаду помидор дома - посев растения

Посеять томаты на рассаду можно и в домашних условиях. Сделать это довольно просто. Вам понадобится: торфяные горшки, коробки из-под молочных продуктов, неглубокие емкости (ящики), влажный грунт, семена.

Емкости необходимо заполнить влажным грунтом и сделать в нем бороздки в глубину примерно на 1 сантиметр. В эти бороздки на расстоянии в 1-2 сантиметр друг от друга следует уложить семена . Затем ждать, когда взойдут.

Как сажать рассаду помидор в стаканчики - самый популярный способ

Садить томаты на рассаду в пластиковые стаканчики - пожалуй один из самых популярных вариантов. Сделать это также нетрудно.

Прежде, чем наполнить стаканчики грунтом - необходимо проделать в донышке несколько отверстий шилом. После этого стоит выставить стаканы в емкость, которая послужит своеобразным поддоном для лишней влаги. Затем стаканы необходимо заполнить почвой на 1/3 и полить ее водой. После всех проделанных действий можно приступить к привычной укладке семян в почву.

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