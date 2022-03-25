Когда Путин применит ядерное оружие и в чем он превосходит США - ответ разведчика

Владимир Путин / Reuters

НАТО подтвердило, что четыре новые боевые группы общей численностью 40 000 человек будут отправлены в Словакию, Венгрию, Болгарию и Румынию. Но Россию это не пугает, и в начале этой недели она повысила ставки, пригрозив применить оружие, если альянс будет угрожать ее территории, считает один из высокопоставленных дипломатов России в США Дмитрий Полянский, пишет Express.

"Если Россию провоцирует НАТО, если Россия подвергается нападению со стороны НАТО, почему бы и нет, мы ядерная держава. Я не думаю, что это правильно говорить. Но неправильно угрожать России и пытаться вмешиваться. Поэтому, когда вы имеете дело с ядерной державой, конечно, вы должны просчитать все возможные последствия своего поведения", - сказал он.

Также, по словам дипломата, в феврале президент РФ Владимир Путин приказал привести российские ядерные силы в высокую боевую готовность.

В ответ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил 14 марта, что перспектива ядерного конфликта, когда-то немыслимая, теперь снова стала возможной.

Читайте также"У Путина отрезаны ноги": эксперт по химоружию назвал главную опасность диктатора РФВ свою очередь, главный разведчик разведывательной компании Dragonfly Генри Уилкинсон сказал, что вне поля боя Путин уже показал, что готов использовать балансирование на грани войны, чтобы ослабить решимость международного сообщества оказывать давление на его режим и наказать его за создание незаконной войны в Украине.

"Его публичный приказ об усилении российской ядерной обороны наряду с сообщениями о том, что Беларусь может стать ядерной державой, был явно направлен на то, чтобы потрясти мир и оказать давление на Запад, а также представить серьезную угрозу России для российского народа. Это позерство кажется прямым ответом на жесткие санкции, наложенные на его режим, и попыткой подкрепить его рассказ об угрозе НАТО, чтобы оправдать его войну, а не реальную ядерную угрозу на данный момент, по нашей оценке", - отметил он.

Какое ядерное оружие есть у России

Россия имеет доступ к крупнейшей в мире коллекции ядерных боеголовок.

По оценкам Федерации американских ученых на 2022 год, РФ обладает 5977 ядерными боеголовками, и, по оценкам, эта цифра будет расти.

Для сравнения, в США их 5428.

Напомним, Польша, Словения и Чехия подготовили план действий для прекращения войны в Украине. Он состоит из 10 пунктов, которые ЕС должен выполнить, чтобы достичь мира.

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