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Когда последний звонок в 2022 в Украине: каким будет конец учебного года в условиях военного положения

4 мая 2022, 14:23

Как будет проходить последний звонок и вступительная кампания 2022 в Украине в условиях войны.

Пследний звонок, выпускной
Последний звонок 2022 в Украине / depositphotos.com/

Последний звонок ожидают с нетерпением и дети и родители. Однако впервые окончание учебного года в Украине пройдет в условиях войны. Главред разобрался, когда будет последний звонок 2022 и как будет проходить вступительная кампания.

Как проходит учебный процесс во время войны

Министр образования и науки Сергей Шкарлет отметил, что в начале мая дистанционное обучение проводится в школах 14 областей Украины. Всего обучение продолжают более 12 600 учреждений общего среднего образования. К учебному процессу привлечено более 3,7 млн. детей. Отмечается, что 88 тысяч детей-переселенцев присоединились к образовательному процессу в других областях. На сегодняшний день российскими оккупантами по всей стране уничтожено 102 образовательных заведения и повреждено 1412.

Когда последний звонок 2022

Согласно рекомендациям Минобразования последний звонок для украинских школьников должен прозвучать 27 мая 2022 года. Однако каждое учебное заведение имеет право самостоятельно определять даты окончания учебного процесса. Конец учебного года 1 июня, но в некоторых школах обучение из-за войны может продолжиться и летом, чтобы наверстать всю программу.

Мероприятия, связанные с окончанием учебного года могут проводиться только там, где это безопасно. Скорее всего, учитывая сегодняшние реалии, мероприятия будут отменены практически по всей стране.

Вступительная кампания 2022 в Украине

В министерстве образования разрабатывают механизм процедуры поступления в высшие учебные заведения в 2022 году. Там представили примерную схему того, что нужно предоставить абитуриенту для вступления.

В этом году одиннадцатиклассники при вступлении на бюджет должны сдать национальный мультипредметный тест (НМТ), который включает украинский язык, математику и историю Украины. С результатами НМТ необходимо подать заявление и мотивационное письмо.

Тем, кто поступает на контракт на популярные и медицинские специальности необходимо сдать НМТ, в остальных случаях – просто мотивационное письмо и заявление.

На специальности с творческим конкурсом необходимо заявление, мотивационное письмо и результаты творческого конкурса. Творческие конкурсы и собеседования могут проходить дистанционно.

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