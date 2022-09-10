Когда полезнее всего пить кофе и какие правила нужно знать

Пить кофе утром лучше уже после завтрака / ua.depositphotos.com

Для многих людей чашка кофе стала особым ритуалом. Кофе пьют на завтрак, на обед и даже вечером. Но многие не знают, когда полезно употреблять напиток и почему лучше воздерживаться от кофе перед первым принятием пищи в день. Чтобы знать, как правильно пить кофе и не навредить своему здоровью, следует не забывать о некоторых советах.

Когда полезнее всего пить кофе

Большинство из нас предпочитает пить кофе с утра, однако некоторые могут употреблять напиток и после обеда, чтобы обеспечить себе запас энергии на остаток рабочего дня. Лучше всего кофе подействует в момент, когда уровень кортизола в организме низкий, поскольку кофеин действует похожим на этот гормон образом.

Видео дня

Минимальное количество кортизола в человеческом организме вырабатывается с 9 до 11 часов утра. Именно в такой время следует выпить чашку кофе.

Почему нельзя пить кофе по утрам

Когда мы говорим о том, можно ли пить напиток по утрам, следует помнить о правильном завтраке. Напиток советуют употреблять желательно после того, как вы приняли пищу. Завтрак должен быть сбалансированным – содержать белки, жиры и сложные углеводы. После этого можно выпить и чашечку кофе.

Человек просыпается с накопившемся у организме гормоном кортизол. Еще до завтрака он получает заряд энергии. И если выпить кофе до первого приема пищи, можно получить переизбыток энергетического заряда. Тогда может появиться излишняя нервозность или даже учащенное сердцебиение.

Кофе натощак может раздражать стенки желудка и привести к повышению кислотности секрета. Появится риск появления хронических заболеваний.

Пить кофе лучше всего через 30-45 минут после того, как вы проснулись и поели.

Как правильно пить кофе и не навредить здоровью

В кофе сотни разных биологически активных соединений. Кофеин является одним из них. На одну чашку кофе приходится около 100 мг кофеина. Кофеманы зачастую выпивают около 5-6 чашек напитка в день. Их организм получает около 400-500 мг кофеина. Другие пьют максимум 1 чашку в сутки.

Предполагается, что можно пить не больше 400 мг кофеина в день – 4 чашки. Разовая порция не должна превышать 200 мг. Содержание кофеина может отличаться в зависимости от метода приготовления кофе.

Если норма будет превышена, человек рискует столкнуться с бессонницей, тревожностью, расстройством желудка и раздражительностью. Что интересно, кофе на всех воздействует по-разному. Одни пьют кофе и могут сразу уснуть, другим потом приходится долго бодрствовать по ночам.

При употреблении кофе нужно помнить и об индивидуальных особенностях организма. Нежелательно пить напиток людям, страдающим паническими расстройствами, у которых аритмия, высокое давление, диабет. Беременным также советуют ограничить употребление кофе.

Нельзя забывать, что безопасную дозу напитка конкретно для вас должен определить доктор.