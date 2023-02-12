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Когда подводит зрение и сдают нервы: 3 легких способа вдеть нитку в иголку

12 февраля 2023, 16:44
Мы нашли 3 рабочих способа, которые помогут вам легко заправить нитку в иголку.
Иголка и нитка
Иголка и нитка / pixabay.com

Попасть ниткой в ушко иголки - занятие не из приятных, особенно для слабонервных людей. Сейчас в магазине можно купить нитковдеватель, но раньше их не было, поэтому люди придумали немало хитростей.

Мы нашли 4 рабочих способа, которые значительно упростят эту задачу.

Зубная щетка

Ничего удивительного. При помощи обычной зубной щетки можно продеть нитку любой толщины в ушко соответствующего диаметра. Для этого положите нитку на щетину, а ушком иглы надавите на место, где начинается нитка. Ушко населится на щетинки зубной щетки, а щетинки протолкнут нить в ушко иглы.

Ловкость рук и никакого мошенничества

Для этого способа нужно положить нитку на ладонь, а иголку на середину нити так, чтобы игла была перпендикулярна нитке. Ушко иголки должно было расположено на нитке. Несколько секунд нужно потереть ушко иголки об нить, и она сама проденется в иголку.

Поможет обычная бумага

Чтобы вдеть нитку в иголку возьмите тонкую полоску бумаги такой ширины, которая пролезет в ушко для вышивания. Ее нужно сложить пополам и положить нитку кончиком в основание сгиба бумаги и продень в ушко.

Также можно использовать маленький кусочек скотча, который справиться с этой задачей еще лучше бумаги.

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Автор: Сергей Кущ
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