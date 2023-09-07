Когда переводят часы на зимнее время 2023: точная дата

В Украине два раза в год традиционно переводят часы: весной - на летнее время, осенью - на зимнее. Ежегодно дата перевода часов меняется.
Несмотря на разговоры об отмене этой традиции, часы всё ещё переводятся. Мы расскажем, когда переводят часы на зимнее время 2023 и почему это делают.
Когда переводят часы на зимнее время в Украине 2023
В Украине уже настала осень, а значит скоро все украинцы будут переводить часы на зимнее время. Ежегодно дата переводо часов на зимнее время меняется, ведь стрелки меняют свое положение в последнее воскресенье октября.
В 2023 году в Украине переведут часы 29 октября в 4 часа утра на час назад.
Для чего переводят часы в Украине
Перевод часов имеет несколько причин. Изначално переход на зимнее время был обусловлен потребностью в экономии электроэнергии, ведь темнеет зимой быстрее. Также эта традиция позволяла дать дополнительный час на отдых в светлое время суток.
Какие страны отказались от перевода времени
Некоторые страны всё же пришли к решению отменить перевод часов дважды в году и отказались от этой традиции. Среди них 60 стран, среди которых большинство Европейских стран, США, Канада и несколько стран Латинской Америки.
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