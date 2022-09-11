Когда переводят часы на зимнее время 2022: дата и час перехода

Когда переходят на зимнее время - традиционно в Украине установлен переход на зимнее время в октябре.
Ежегодно в Украине стрелки часов в октябре переводят на зимнее время. Несмотря на то, что обсуждался вопрос отмены переходы на зимнее и летнее время, в Украине стрелки часов переводят весной и летом.
Давно известно, что причин для такого шага сразу несколько. Во-первых, с наступлением зимнего периода существенно сокращается световой день. Поэтому переход на зимнее время балансирует соответствие биологического времени – календарному. Еще одной причиной является экономия электроэнергии и более полное использование короткого светового дня зимой.
История перевода времени
Согласно историческим хроникам, в первый раз перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой в целях экономии энергетических ресурсов был проведен в Великобритании. Это произошло в 1908 году.
Некоторые историки утверждаю, что сама идея перехода на зимнее и летнее время была высказана президентом США, одним из авторов Декларации независимости США Бенджамином Франклином.
Так или иначе, на сегодняшний день это стало уже традицией. И перевод стрелок в зависимости от времени года осуществляется более чем в 80-ти странах мира.
Когда переводят время 22 года
Традиционно в Украине установлен переход на зимнее время в октябре. Делают это в последнее воскресенье второго месяца осени. Так выпадает, что перевод стрелок на зимнее время в 2022 году состоится 30 октября. Соответственно, в ночь на 30 октября в 4:00 утра стрелки часов переводятся на один час назад.
Обратим внимание, что практически все гаджеты и электронные устройства запрограммированы на перевод часов за зимнее и летнее время. Поэтому нет необходимости вручную переводить время. Это можно сделать лишь на механических часах, которые оснащены специальными механизмами регулирования.
Перевод часов на зимнее время — как подготовиться
Перевод стрелок часов зачастую сказывается на биологических ритмах. Кому-то это дается легко и безболезненно, а кто-то еще долго настраивается на новое время. Медики предупреждают, что при переходе даже на зимнее время возможны ухудшение самочувствия, снижение иммунитета и нарушение сна.
Постарайтесь в ближайшие недели не планировать никаких важных дел, мероприятий со значительными физическими и моральными нагрузками, по возможности отложить большие дела. Позаботьтесь о своем здоровье - принимайте витамины группы В, С, фолиевую кислоту и комплексы с кальцием и магнием. Также будет не лишним увеличить физическую активность, постараться получить максимальное воздействие солнца.
Переход на зимнее время: что важно знать
Медики дали несколько действенных рекомендаций, которые помогут организму быстрее справиться со стрессом при переходе на зимнее время.
- старайтесь за несколько дней до даты перевода стрелок часов просыпаться и идти ко сну позже на 20-30 минут, также изменить время проведения всех ритуалов, связанных с этими процессами;
- следите за тем, чтобы помещение где вы спите проветривалось, при этом старайтесь больше гулять на свежем воздухе;
- не забывайте о физических упражнениях - проводите утром разминку для мышц;
- не переедайте, однако старайтесь сытно и умеренно завтракать.
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