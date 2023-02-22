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Когда переводят часы на летнее время: точная дата и зачем это нужно

22 февраля 2023, 14:14
Главред расскажет о потребности и причинах перевода часов в Украине дважды в год.
Когда переводят часы на летнее время
Когда переводят часы на летнее время / Коллаж фото pixabay.com

Всем известно, что дважды в год мы самостоятельно переводим стрелки часов и привыкаем к новому времени. Однако зачем это делать - знают не все.

Зачем переводят время в мире - мысль с 18 века

Ещё в 18 веке во время путешествия по Франции основатель США Бенджамин Франклин задумался о том, что многим нравится проводить вечера в кругу друзей, пользуясь большим количеством свечей и ламп. Перевод времени тогда оказал бы позитивное влияние на экономию ресурсов.

Далее о переводе времени стали задумываться в Англии и Германии, в 1916 году переход не летнее время был осуществлен также для экономии ресурсов.

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Весенний сезон подразумевает перевод часов на час вперед, такая давняя привычка помогает сохранять электричество и уменьшать эксплуатацию искусственного освещения. Всё потому, что весной и летом людям свойственно вставать с рассветом, а ложиться гораздо позже заката.

Однако в последнее время проводятся дискуссии, в которых обсуждается целесообразность перехода на разные времена. По словам экспертов, такой переход пагубно влияет на здоровье человека и совсем незначительно при этом экономит электроэнергию. Это привело к тому, что некоторые государства отказались от перехода и стрелки часов больше не переводят.

Какие страны переводят время - кто по сей день пользуется этой давней привычкой

Для начала расскажем о тех, кто возвращался к переводу часов после того, как отказался от этого - это США и Германия.

Также привычка переводить часы дважды в год сейчас есть во многих штатах США, Канаде, в странах Европы, Южной Америки и Африки, в Новой Зеландии и даже немного в Австралии.

Когда переводят часы на летнее время - переход в Украине

Стоит отметить, что переход на "зимнее" время - несколько неправильное название, ведь по факту - это стандартное время, а переход на летнее время - исключение.

В 2023 году Украина совершит переход на летнее время в ночь с 25 на 26 марта, а именно - в 03:00 по Киеву.

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