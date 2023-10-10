Когда отопительный сезон в Украине: к чему необходимо готовиться

Когда по закону должны включать отопление - Украина уже перешла в финальную стадию подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годах. Стало известно, когда стоит ждать тепла в своих домах и как долго продлится отопительный сезон.
Сколько должна быть температура воздуха, чтобы включили отопление
В этом году осень удивительно теплая, поэтому открытие отопительного сезона в Украине может состояться позже, чем надо. Известно, что решения о начале отопительного сезона определяются местными властями. Поэтому в каждом регионе отопление может начаться в разные дни. Всегда отопительный сезон в Украине начинается 15 октября, но все зависит от разных факторов.
Чтобы включили отопление, температура воздуха в течение 3-х дней должна быть ниже +8°C. Законом Украины также определили, если резкое похолодание охватит страну, то отопительный сезон может начаться и раньше.
Теплоснабжение имеет свою структуру распространения и может длиться несколько дней - сначала тепло дают школам, детским садикам и медицинским учреждениям, а потом уже жилому сектору.
Когда заканчивается отопительный сезон
В Украине сезон отопления домов длится полгода. Обычно заканчивается в середине или конце апреля. Как таковых конкретных дат нет, ведь все зависит от погодных условий и температуры на улице. Отопительный сезон в Украине закончится, когда температура воздуха будет больше +8°С в течение трех дней.
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