Когда осенние каникулы в Украине 2022: сколько будут отдыхать школьники

Когда начинаются осенние каникулы 2022-23 в Украине.
Учебный год 2022 – 2023 в Украине начался в условиях военного положения. В относительно "безопасных" регионах обучение проходит в обычном формате, на территориях, где проводятся военные действия, школьники учатся дистанционно. Когда начинаются каникулы в украинских школах, разобрался Главред.
В период военного положения отменяется действие положения о длительности учебного года. Его самостоятельно определяет каждое учебное заведение. Учебный год в условиях войны может длиться 175 дней или меньше.
Осенние каникулы 2022 – Украина
Первые каникулы, которые завершают осенний триместр в школах продлятся неделю с 24 по 30 октября 2022.
В школах с триместровой системой осенние каникулы будут две недели, разделенные в течении определенного времени:
- первые осенние каникулы - с 3 по 9 октября;
- вторые осенние каникулы - с 21 по 27 ноября.
Каникулы 2022- 2023 в Украине
Украинская система образования предусматривает четыре периода каникул для школьников:
- осенние каникулы - с 24 по 30 октября 2022 года
- зимние каникулы - с 25 декабря 2021 года по 8 января 2023 года.
- весенние каникулы - 27 марта по 2 апреля 2023 года
- летние каникулы – с 25 мая по 31 августа 2023 года.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что приоритетом подготовки школ к началу учебного года является безопасность детей.
Читайте также:
- Как правильно подготовить ребенка к школе и отдавать ли в шесть лет советы родителям
- Нужно ли давать ребенку дополнительные витамины перед школой
- В Мариуполе в школе прогремел взрыв, пострадали дети - горсовет