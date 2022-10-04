Когда осенние каникулы в Украине 2022: сколько будут отдыхать школьники

Осенние каникулы 2022 в Украине / Фото УНИАН

Учебный год 2022 – 2023 в Украине начался в условиях военного положения. В относительно "безопасных" регионах обучение проходит в обычном формате, на территориях, где проводятся военные действия, школьники учатся дистанционно. Когда начинаются каникулы в украинских школах, разобрался Главред.

В период военного положения отменяется действие положения о длительности учебного года. Его самостоятельно определяет каждое учебное заведение. Учебный год в условиях войны может длиться 175 дней или меньше.

Осенние каникулы 2022 – Украина

Первые каникулы, которые завершают осенний триместр в школах продлятся неделю с 24 по 30 октября 2022.

В школах с триместровой системой осенние каникулы будут две недели, разделенные в течении определенного времени:

первые осенние каникулы - с 3 по 9 октября;

вторые осенние каникулы - с 21 по 27 ноября.

Каникулы 2022- 2023 в Украине

Украинская система образования предусматривает четыре периода каникул для школьников:

осенние каникулы - с 24 по 30 октября 2022 года

зимние каникулы - с 25 декабря 2021 года по 8 января 2023 года.

весенние каникулы - 27 марта по 2 апреля 2023 года

летние каникулы – с 25 мая по 31 августа 2023 года.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что приоритетом подготовки школ к началу учебного года является безопасность детей.

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