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Когда нужно убирать венки с могилы: несколько важных правил, как ухаживать за могилой

Елизавета Бельмас
27 апреля 2023, 16:44 обновлено 27 апреля, 16:57
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В жизни каждого человека порой наступает момент, когда приходится следить за могилой. Предлагаем узнать, когда можно убирать живые цветы с могилы после похорон.
Когда нужно убирать венки с могилы
Когда нужно убирать венки с могилы / коллаж фото instagram tradicia33/granttash16

В уходе за могилой есть свои определенные правила, которых стоит придерживаться. О том, когда убирают венки с могилы, а также холмик и живые цветы - читайте далее.

Когда нужно убирать венки с могилы - какой у них срок

Согласно христианским обычаям, венки на могиле должны оставаться на месте и быть нетронутыми до 40 дней после смерти. Христиане уверены, что в этот срок душа покойного ещё находится на Земле и только после этого количества дней ей избирается последнее пристанище. Как правило, ответственные родственники на 40 день приглашают священника для проведения заупокойной службы, после чего снимают венки с могилы.

Когда можно убирать живые цветы с могилы после похорон - сколько дней они должны полежать

Как мы уже написали выше, венки с могилы убирают после 40 дня. С живыми цветами всё обстоит иначе. Их можно убрать либо сразу, когда завянут, либо по истечении 9 дней. В этот день родственники, как правило, убирают на могилах, поправляют венки и корзины, чтобы их не уносило ветром.

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Когда можно снимать холмик с могилы - что делать с землей над могилой

Холм над могилой образовывается вовремя похорон. Со временем в течение года земля оседает сама по себе, поэтому холм приходится обновлять, подсыпая новую землю. В Украине принято примерно через год после похорон ставить стационарный памятник и тогда полностью убирать холм.

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