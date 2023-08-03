Когда нужно начинать копать картошку: как рассчитать точное созревание клубней

Главред расскажет о том, когда копать картошку в Украине самое подходящее время.

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Когда нужно начинать копать картошку / коллаж: Главред, фото: pexels

Лето в Украине подходит к концу, а значит - наступает период выкапывания клубней картофеля. Мы расскажем, когда после цветения копать картошку и как рассчитать точные сроки.

Когда нужно начинать копать картошку

Как правило те, кто садит картофель впервые или только начал этим заниматься, всегда задаются вопросом о том, через сколько дней после посадки можно копать картошку.

Этот период рассчитать довольно просто. Ранняя картошка (молодая) готова к тому, чтобы её выкопали довольно рано - примерно через 40-60 дней после посева. Однако хранится такой картофель очень недолго.

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А вот картошка, которую можно сохранить на зиму - зреет дольше. Для нее понадобится около 120 дней после посева. Такую можно сохранить на зиму.

Когда копать картошку в Украине

В Украине чаще всего ранний картофель начинают собирать к середине июля, иногда немного раньше, а иногда немного позже - всё зависит от того, когда посадили и какие погодные условия были в момент посева.Картофель, который будет храниться всю зиму, начинают собирать к концу августа и в сентябре. В это время, как правило, он уже созревает до конца.

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