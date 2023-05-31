Когда новый имидж может принести деньги: лунный календарь стрижек на июнь 2023

Календарь стрижек на июнь подскажет, в какой день первого летнего месяца лучше вовсе не стричь волосы.

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Лунный календарь стрижек на июнь 2023 / коллаж: Главред, фото: pexels/ instagram jemma_hair_dmd

Лунный календарь стрижек на июнь 2023 года поможет узнать в какой день стрижка может дать человеку ненастья и лишить его счастья и энергии, а когда наоборот поможет сохранить радость, сохранить энергию, и насладиться хорошими изменениями.

Фазы Луны в июне 2023

Фазы Луны играют одну из самых главных ролей в смене имиджа. Качество стрижки и покраски, а также впечатления от них напрямую зависят от состояния Луны. Для того, чтобы быть довольным сменой своего внешнего вида – необходимо делать это с оглядкой на лунный календарь стрижек.

Растущая Луна в июне2023 – 1-3, 19-30 числа

видео дня

Убывающая Луна в июне2023 – 5-17 числа

Полнолуние – 4 числа

Новолуние – 18 числа

Благоприятные дни для стрижки в июне 2023

Стрижка в правильный день лунного календаря может обеспечить прилив хорошей энергии и впечатления от своего внешнего вида. Нередко она также может повлиять на финансовое благополучие и самочувствие.

Хорошими днями для стрижки в июне будут такие числа: 1, 2, 14, 15, 16, 22, 25, 29 июня. Лунный календарь обещает хорошие результаты по смене имиджа именно в эти дни. Они могут принести в жизнь новые финансы, энергию, силы и возможности для достижения финансового благополучия.

Неблагоприятные дни для стрижки в июне 2023

Неблагоприятными днями для стрижки в июне являются следующие числа: 12, 13, 18. Стрижка волос в эти дни мало того, что не даст никакой пользы волосам, так еще и пройдет, скорее всего, безуспешно. Данные числа несут большой риск встретить плохого мастера.

Однако если для смены внешнего вида подходят только эти дни – постарайтесь очень тщательно и требовательно отнестись к выбору своего мастера.

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