Когда нет света: 7 шагов, чтобы постирать одежду вручную

Постирать вещи легко и эффективно можно даже вручную. Главное – правильно подобрать моющее средство и не нарушать главных правил.

Как постирать одежду вручную/ ua.depositphotos.com

В условиях перебоев с электроснабжением не всегда получается в нужный момент воспользоваться стиральной машинкой. Бывают случаи, когда одежду нужно постирать срочно, и некогда ждать. Кроме этого, некоторые вещи нельзя стирать в машинке – для них подходит лишь ручная стирка. Поэтому важно знать наперед, как правильно стирать вещи вручную.

В первую очередь нужно подобрать правильное моющее средство, которое не навредит ни вашим вещам, ни вашим рукам. Для правильной стирки вручную и последующей сушки одежды также нужно знать несколько советов.

Как правильно выбрать моющее средство для ручной стирки

Лучше взять жидкое моющее средство, которое подходит для стирки деликатных вещей. Большинство таких средств предназначены для стирки практически всех материалов, кроме очень тонких, таких как кружево, шелк, шерсть или вязаное полотно. Для таких вещей нужно особенно тщательно подбирать средство для стирки. Внимательно смотрите, чтобы на упаковке было указано, что такие вещи разрешается стирать этим средством.

Для шелка и кружева выбирайте те средства, которые не требуют дополнительного полоскания. Тогда вам легче будет постирать вещь и удастся избежать ее деформации или повреждения.

Для стирки вещей из шелка или трикотажа можно использовать средства с ланолином – это придаст им мягкости.

Как правильно рассортировать одежду

Здесь действует такое же правило, как и перед машинной стиркой – все вещи должны быть рассортированы по цвету.

Сначала нужно стирать светлые вещи, а затем постепенно переходить к более темным. Если вы будете стирать в большом тазике, лучше стирать каждую вещь отдельно. Постирать одну, достать из воды – только тогда класть в воду следующую. Это защитит вас от неприятных "сюрпризов" – если одна из вещей полиняет, другие не пострадают от этого, а у вас будет время просто заменить воду.

Особенно стоит быть внимательными, если какую-то яркую вещь вы стираете впервые, потому что она недавно приобретена. Тогда ее точно стоит постирать отдельно от всех остальных на случай, если она полиняет.

Теперь давайте разбираться, как хорошо постирать вещи без машинки. Даже вручную можно эффективно отстирать свою одежду.

Как правильно стирать вещь вручную

1. Наберите воду в два больших тазы

Один будет нужен непосредственно для стирки, второй – для полоскания вещей. Тазы должны быть достаточно широкими и глубокими, чтобы вам было удобно стирать в них даже крупные вещи.

Емкости нужно наполнить водой на три четверти. Температура воды должна быть примерно 30 градусов. Если вода будет слишком горячей, она может привести к тому, что некоторые ткани полиняют, если слишком холодной – вещи нормально не вистираются.

2. Добавьте в первый таз моющее средство

Его стоит добавлять в расчете 1 чайная ложка на одну вещь. Когда вы нальете средство в воду, хорошо размешайте.

3. Постирайте каждую вещь отдельно вручную

Положите вещь в мыльную воду, легонько потрите руками загрязненные места, пока вещь не станет чистой. Если вещь деликатная, то нельзя ее сильно тереть, чтобы не повредить.

4. Прополощите выстиранную вещь во втором тазу с водой

Это поможет вымыть моющее средство из ткани. Полоскать каждую вещь нужно на протяжении двух-трех минут. Однако если вы видите, что вещь и дальше остается мыльной, лучше прополоскать ее еще раз в чистой воде.

Как правильно сушить одежду после ручной стирки

После ручной стирки одежду лучше не отжимать руками, чтобы не деформировать ее. Лучше выньте выстиранную вещь из таза и немного подержите ее, пока вода не стечет.

Далее вещи лучше разложить на плоской поверхности – так они смогут высохнуть без деформации. Можно их положить на сушку в горизонтальном положении. Через 2-4 часа переверните вещи на другую сторону, чтобы дать им возможность лучше просохнуть с обеих сторон.

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