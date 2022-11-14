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Когда нельзя стричь волосы: неожиданные приметы, о которых вы даже не слышали

14 ноября 2022, 08:30

Приметы когда нельзя стричь волосы - что важно знать.

парикмахерская, стрижка
Когда нельзя стричь волосы по лунному календарю / Фото pixabay.com

К стрижке волос издавна подходили как к особенному ритуалу. Он имеет древние традиции и приметы.

Есть сразу несколько поверий и правил, которых старались придерживаться при стрижке волос. Самые популярные из них до сих пор соблюдаются некоторыми людьми.

Когда нельзя стричь волосы по лунному календарю

Обращается внимание на то, что при стрижке волос необходимо обращать внимание на негативные лунные дни. В это время пробуждается искаженная энергетика, гласят поверья.

Противопоказана стрижка волос в лунные дни:

  • 9;
  • 13;
  • 15;
  • 19;
  • 23;
  • 26;
  • 29.

Добавим, что по устоявшимся приметам, 26 лунный день является подходящим для процедуры окрашивания волос.

Кому нельзя обрезать волосы

Согласно давним традициям и приметам, стрижку волос не стоит проводить своим прямым родственникам. Считается, что это не принесет ничего доброго.

Кому не рекомендуется стричь волосы:

  • дочери стричь отца;
  • матери стричь своего ребенка;
  • жене стричь мужа и наоборот;

Когда можно стричь волосы

Обращайте внимание на свой день рожденья:

  • если, например, вы родились в среду, тогда самый подходящий день для стрижки – это воскресенье;
  • рожденным на свет в четверг, рекомендуют стричься в понедельник, вторник, пятницу или воскресенье;
  • а вот те, чей день рожденья выпал на пятницу, самыми лучшими днями для стрижки будут понедельник, четверг, суббота и воскресенье;
  • наконец, для тех, кто родился в субботу, подходящий день для стрижки - это пятница.

Почему нельзя стричь волосы самому себе

С издавна считается, что при обрезке волос самому себе может нарушиться энергетическое поле человека. При этом также замечалось, что такая стрижка рискует навлечь на человека потерю жизненной силы. Кроме того, также давние легенды говорят о том, что самостоятельно подстриженные могут стремительно лишиться своей красоты и обаяния.

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