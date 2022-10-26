Когда надоело быть кофеманом: как отказаться от кофе и избежать ломки

Вам легко удастся отказаться от кофе, если вы пьете всего 1 чашку напитка в сутки / ua.depositphotos.com

Многие люди не могут представить свое утро без чашки ароматного кофе. Некоторые предпочитают пить кофе несколько раз в течение дня, и для них напиток становится настоящим источником энергии. Но со временем человек, по каким-либо личным причинам, может принять для себя решение отказаться от кофе и стать "бывшим кофеманом".

Как отказаться от кофе

Аргументы для отказа от кофе могут быть разные. Не нужно забывать, что любая привычка вырабатывается как минимум 21 день. Придется набраться терпения и понимать, что желание выпить чашку напитка, от которого вы собираетесь отказаться, будет возникать еще некоторое время.

Бросать пить кофе лучше постепенно. На первых порах можно настроить себя на то, что вы будете пить только 1 чашку кофе и только утром. Просто нужно медленно снизить употребление напитка.

Обратите внимание на зеленый чай. Как-то раз с утра вместо кофе заварите себе ароматный чай. Попробуйте пить его и в течение дня. Напиток можно употреблять как в горячем, так и в охлажденном виде.

Кофе можно заменить цикорием. Может, он не тонизирует, как кофе, но полезен для организма, и, к тому же, способствует похудению.

Подберите для себя комплекс витаминов. Те же А, С и Е улучшат внешний вид человека и сделают его бодрее. При желании можно пройти курс мультивитаминного комплекса.

Все же отказ от кофе и кофе с сахаром – непростая задача, вы можете столкнуться и со срывами. Используйте глюкозу. Так вы получите дополнительный заряд энергии. Но лучше с этим способом не переборщить, а в перспективе снизить употребление и сладостей.

Сколько длится ломка от кофе

Кофейная ломка начинается спустя 12-24 часа после того, как человек прекращает употреблять кофеин. Ее пик наступает через 20-51 часов. Такое состояние может продлиться от 2 до 9 дней.

Отмена кофеина может сопровождаться нарушением поведенческих и когнитивных функций, снижением или повышением артериального давления, увеличением частоты сердечных сокращений и другими симптомами.

Чтобы не столкнуться с ломкой от кофе, прекращать употреблять напиток следует постепенно.

Что будет если полностью отказаться от кофе

Без кофе 1-2 дня

Чашка кофе в сутки – умеренное потребление кофе – вряд ли приведет к появлению синдрома отказа. Вам наверняка будет не трудно перетерпеть один день воздержания. Возможно, появится психологический дискомфорт в виде отсутствия главного утреннего ритуала.

Если откажетесь от кофе, станете крепче спать. Тревожность снизится. Обычно за 1-2 дня организм способен избавиться от толерантности к кофеину.

В случае "профессионального" увлечения кофе – 3-4 чашки в день – можно столкнуться с теми самыми проявлениями, которые описаны выше.

Неделя без кофе

Продержитесь без кофе неделю – если, конечно, ваша привычка не столь сильна – сможете восстановить работу ваших "внутренних часов" и начнете понимать циклы сна и бодрствования своего организма. Даже временный отказ от напитка поможет понять, когда пора ложиться спать, и когда легче просыпаться.

Опять же, для кофемана неделя без кофеина станет не очень приятным периодом. Организм такого человека обычно работает в одном режиме, а тут ему устроили перестройку. Можно временно столкнуться с плохим настроением, вялостью, нарушением сна и аппетита. Нужно постараться не "заедать" свою бывшую привычку.

Месяц без кофе

В первые полторы-две недели может ощущаться синдром отмены. Впрочем, чуть позже организм перестроится и привыкнет к новому ритму. Правильная коррекция режима сна и корректировка питания улучшит состояние организма. А привычка может остаться только психологическая.

За такой период толерантность к кофе может исчезнуть даже у заядлых кофеманов. Должна уйти тревожность. Эмоциональный фон наверняка станет более ровным.

Кроме того, месяц без кофе продемонстрирует вам мощь вашей силы воли. Удалось победить привычку – появится мотивация и для новых свершений.

Месяц без любимого напитка, впрочем, может привести к дефициту в организме полезных антиоксидантов, к которым организм привык за время употребления кофе. Чтобы не допустить такой ситуации, следует пить зеленый чай и есть овощи и фрукты, которые богаты подобными веществами.