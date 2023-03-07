Когда начинать готовить картофель к посадке: правила посадки картошки весной

В Украине уже наступила весна, а значит - совсем скоро огородники начнут высаживать картофель. Важно к этому моменту правильно и вовремя подготовиться.

Когда начинать готовить картофель к посадке / коллаж фото pexels.com

Картофель требует особой и своевременной подготовки. Сделать это нетрудно, однако нужно знать заранее как и когда.

Как отобрать картофель на посадку - выбираем клубни

К будущей посадке картофеля готовятся, конечно, с осени. Однако есть несколько правил, согласно которым можно попытать удачу отобрать хорошие клубни на посадку.

Опытные огородники советуют отбирать мелкие и средние клубни, по их словам они дают самый лучший урожай. То есть: чем меньше размер картофеля - тем больший клубень он даст. Оптимальный вариант - средние по размеру клубни.

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Когда начинать готовить картофель к посадке - весенняя подготовка

Картофель принято доставать из погреба примерно в середине марта. Тогда, когда температура поднимается уже до 12-14 градусов тепла.

Также некоторые ориентируются по церковному календарю, а именно - достают корзину картофеля для посадки 14 марта - на Евдокии.

Обработка картофеля перед посадкой - готовим клубни

Сразу после того, как картофель уже отобран для посадки - его нужно прогреть и просушить около пары дней. Также очень важно обеззаразить клубни перед посадкой. Сделать это довольно просто: чайную ложку медного купороса необходимо растворить в трех литрах воды и опустить в раствор клубни на пару минут. После этого картофель снова необходимо просушить и приступить к посадке через 2-3 дня.

Как правильно сажать картофель весной - главные правила

В момент, когда все подготовительные работы подошли к концу - можно приступать к высаживанию картофеля.

Глубина лунок для посадки должна составлять около 7 сантиметров. Вместе с каждым клубнем картофеля в лунку также кладут удобрения.

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