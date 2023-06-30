Когда можно снимать перец с куста: советы, о которых знает не каждый дачник

Вы поймете, как определить спелость перца по его окраске – у созревших овощей она очень ярках и соответствует оптимальному цвету овоща, который вы выращиваете.

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Этапы созревания перца делятся на технический и биологический, для богатого урожая нужно соблюдать все условия / instagram.com/sadovod_ogorodnik_anna

Дачникам хорошо известно, что есть ранние сорта овощей, которые летом уже полностью созревают. Начинающие огородники часто не знают, как понять, что перец созрел. Здесь нужно ориентироваться на цвета зрелости – красный, желтый и бело-лимонный. Если ваш овощ такого цвета, то он созрел. Темно-зеленого – еще не дозрел. На вкус недозревший перец как трава, а его стенки остаются тонкими.

Когда перцы начинают спеть

Чаще всего выделяют два вида спелости – техническую и биологическую.

Когда наступает техническая спелость, перец начинают убирать с грядок для дальнейшего хранения. Овощ в таком состоянии обычно зеленоватый. Цвет может быть темным, более светлым и даже зелено-белым. Редко овощ на этой стадии становится желтым.

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Более привычная для нашего понимания биологическая, уже настоящая зрелость перца. И вот тогда он уже бывает совсем разных цветов – ярко-желтого, красного, оранжевого и других красок.

Как понять, что острый перец созрел

Острый перец нужно убирать с грядок после того как он достигнет полной зрелости. Стручки овоща могут стать красными, оранжевыми или желтыми.

У острого перца особое хранение. В его тканях содержатся острые и жгучие вещества, которые определяют вкус овоща. И чем спелее плод, тем он будет более горьким. По причине природной горечи стручок почти не подвержен гниению. Если надо, чтобы перец был не очень острым, можете снять его с ветки, пока овощ еще не дозрел. Острый перец созревает, в основном, за 2-3 месяца.

Как понять, что перец болгарский созрел

Не секрет, что спелые плоды сладкого перца очень плохо хранятся. Придется их либо сразу есть, либо перерабатывать. Именно поэтому советуют собирать стручки, которые находятся в фазе технической спелости. Она наступает примерно спустя 2-2,5 месяца после того как появились всходы.

В этот период перец достигает нужного размера, но еще не обладает соответствующей окраской. Перцы, которые уже технически спелые, могут лежать до 2 месяцев или даже больше.

За это время они дозревают, не теряя пищевых и товарных качеств. Понадобится несколько дней или несколько недель, чтобы зрелость из технической стала биологической. Продолжительность процесса зависит от температуры воздуха. Чем выше температура, тем быстрее созревание. Долго перец хранится при температура от +7 до +10 в период созревания. При нулевой температуре он хранится после окончания данного периода.

Когда надо убирать сладкий перец

Сладкий перец надо убирать вовремя, если он уже биологически созрел. Когда вы снимете его с ветки, долго он храниться не будет. Лучше собрать перец при технической спелости и тогда его можно положить на хранение. За 2 месяца он потихоньку созреет. Чтобы перец поспел, достаньте его из холодильника или погреба, положите в хорошо освещенное место и спустя время он обретет зрелую окраску.