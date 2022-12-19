Когда лучше всего сделать маникюр на Новый год 2023 по лунному календарю

Ногти, так же как и волосы, лучше приводить в порядок в определенный лунный день - они будут лучше расти и легче перенесут косметические процедуры.

В какой лунный день лучше всего сделать маникюр на Новый год 2023 / Фото pixabay.com

Ухоженные ногти с красивым маникюром - отличный способ подчеркнуть свой образ. Чтобы ногти хорошо росли и пережили косметические процедуры, маникюр и педикюр можно делать в соответствии с лунным календарем - эксперты говорят, что фазы Луны оказывают влияние и на эти процессы. Существует несколько показателей положения Луны, которые считаются благоприятными и, наоборот, неблагоприятными.

В какие дни нельзя делать маникюр

Самые неудачные дни для маникюра - это полнолуние и новолуние. Считается, что это переломные дни в фазах Луны, которые не лучшим образом влияют на здоровье и рост ногтей.

Также есть два знака зодиака, в которых находится Луна и которые неблагоприятно влияют на ногти — это Близнецы и Рыбы.

Кроме того, в дни убывающей Луны также не стоит проводить манипуляции с ногтями, особенно если они выпадают ещё и на неблагоприятные знаки зодиака.

В какие дни можно делать маникюр

Самой благоприятной для ногтей является фаза растущей Луны, кроме тех дней, в которые она находится в Близнецах и Рыбах.

В это время ногти отличаются особым здоровьем, быстро и правильно растут, а также хорошо переносят манипуляции и положительно реагируют на уходовые средства.

В какие дни можно и нельзя делать маникюр в декабре 2023

Самые благоприятные дни для маникюра в конце декабря 2022: 24, 25, 26, 30, 31 число.

Нейтральные дни для маникюра перед Новым годом 2023: 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря.

Неблагоприятный день для маникюра в декабре 2022 остался всего один - это 23 число.

Ранее Главред писал, что означает ваш маникюр и о чем могут рассказать ногти.

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