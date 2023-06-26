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Когда лучше всего пить квас: неожиданные сведения о пенном напитке

Дмитрий Видоменко
26 июня 2023, 16:08 обновлено 26 июня, 16:08
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Когда на улице постоянно жара за +30, рука поневоле тянется к какому-нибудь холодному напитку. Главред разобрался в вопросе: "Когда лучше всего пить квас".
Квас
В квасе высокое содержание кальция - он полезен для зубов, волос и ногтей. / коллаж Главред, скриншоты YouTube/Смачна кухня / Сімейка S / Ripple

Почему постоянно хочется пить квас – эта тема не такая не простая, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что этот напиток помогает переваривать жирные и белковые блюда и балансирует водно-солевые уровни в организме. Благодаря витаминному составу и выделяемым во время брожения кислотам, квас благоприятно действует на кислотность желудка и помогает при гастритах, восстанавливает флору кишечника.

В некоторых исследованиях также упоминается, что квас оказывает положительное влияние на мужскую потенцию. Достоверных подтверждений этому факту нет, квас освежает и бодрит, а также восстанавливает силы организма.

Поскольку в квасе высокое содержание кальция, то он полезен для зубов, волос и ногтей. Из-за присутствия в квасе дрожжей, его важно пить во время сыпи, воспалениях, заболеваниях дыхательных органах, а также, в отдельных случаях, при атеросклерозе сосудов.

Что будет, если пить квас каждый день

Суточная доза кваса для взрослого человека составляет не более одного стакана в день. Пить каждый день не рекомендовано еще из-за того, что напиток употребляется холодным, что негативно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта при частом употреблении.

Не следует также забывать, что квас из-за брожения имеет небольшой процент алкоголя. И он может расти увеличиваться из-за жары. Любые спиртные напитки вызывают проблемы с печенью, а также провоцируют инфаркт или инсульт.

Квас
Квас нежелательно пить много и каждый день / коллаж Главред, скриншоты YouTube / Ripple

Когда нельзя пить квас

Из-за содержания молочной и других кислот в квасе, его нельзя употреблять людям, у которых диагностировали гиперацидный гастрит и язву – ведь этот напиток вызывает изжогу и обострение симптомов болезни.

При онкологических заболеваниях, проблемах с желчным или печенью, наличии песка и камней, мочекаменной болезни квас также следует либо исключить из рациона совсем, либо пить понемногу. Квас вызывает брожение кишечника, поэтому может вызывать дискомфорт при нарушении его работы, колитах и энтеритах.

Квас противопоказан при аллергии на дрожжи, злаковые, при целиакии. Несмотря на то, что содержание спирта в квасе небольшое, при аллергии на алкоголь его также не нужно пить ‒ как и во время управления транспортными средствами. Беременным женщинам и детям в возрасте до пяти лет квас также не рекомендуется употреблять.

Промышленный квас, помимо дополнительной части углекислого газа, содержит больше спиртных напитков, а также химические усилители вкуса, цвета (лучше всего отдать предпочтение домашнему напитку).

Смотрите на видео - "Действительно ли мороженое и квас утоляют жажду":

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