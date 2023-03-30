Когда лучше есть вареные яйца утром или вечером: правильные советы по поеданию яиц

За исключением содержания холестерина, одно яйцо является здоровым вариантом завтрака, обеда или ужина.

Яйца - очень полезный продукт/ фото ua.depositphotos.com

Каждые несколько лет возникают вопросы о яйцах. Можно ли кушать варёные яйца на ужин? Как насчет белка и холестерина?

Глядя на пищевую ценность, одно яйцо содержит примерно 75 калорий, 5 граммов жира, 6 граммов белка, 0 граммов углеводов, 67 миллиграммов калия, 70 миллиграммов натрия и 210 миллиграммов холестерина. Яйца также являются отличным источником витаминов A, D и B12, а также холина, питательного вещества, необходимого на многих этапах метаболизма.

Яйца на ужин: польза и вред

За исключением содержания холестерина, одно яйцо является здоровым вариантом завтрака, обеда или ужина.

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Исследования показывают, что холестерин в яйцах не оказывает негативного влияния на организм человека по сравнению с другими источниками холестерина. Например, яйца обычно едят с другими продуктами с высоким содержанием соли, насыщенных жиров и холестерина, такими как бекон, сыр и масло. Эти продукты, как известно, увеличивают риск сердечных заболеваний, и их следует есть умеренно.

Большинство здоровых людей могут съедать до семи яиц в неделю, не нанося вреда своему сердцу. Некоторые предпочитают есть только яичный белок, а не желток, который содержит белок без холестерина.

Чем полезны яйца на ужин?

Яйца являются основным продуктом завтрака, который может быть полезен для здоровья. Например, яйца помогают повысить уровень "хорошего" холестерина и могут защитить от сердечных заболеваний.

Повысить уровень "хорошего" холестерина

В яйцах больше холестерина, чем в других продуктах, около 186 миллиграммов в одном крупном яйце. Холестерин — это вещество в крови, вырабатываемое в печени и содержащееся в пище. Холестерин не плохой. Однако слишком большое его количество может накапливаться в организме и повышать риск сердечных заболеваний.

То, что действительно повышает уровень холестерина, — это насыщенные жиры в рационе, а не столько холестерин в продуктах. Насыщенные жиры содержатся в сливочном масле, молоке, мороженом, сыре и мясе.

"Когда мы едим холестерин, он расщепляется в кишечнике. Он не всасывается как целая молекула холестерина", — сказал доктор Шульман.

Тем временем организм расщепляет насыщенные жиры на короткие цепочки жирных кислот. Жирные кислоты составляют жир в наших продуктах и телах. Желчный пузырь расщепляет жир на жирные кислоты, которые поглощает организм. Цепочки жирных кислот могут соединяться, что значительно повышает уровень холестерина.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это отношение холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) к уровням холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). ЛПНП – это "плохой" холестерин. Напротив, ЛПВП — это "хороший" холестерин.

Яйца повышают ЛПВП в большей степени, чем ЛПНП, что приводит к более благоприятному профилю риска, когда речь идет о риске сердечно-сосудистых заболеваний.

Может защитить от сердечных заболеваний и инсульта

Помимо воздействия холестерина на организм, исследование, опубликованное в 2018 году в журнале Heart, показало, что люди, которые едят яйца, не хуже, чем те, кто этого не делает. Фактически, исследователи не обнаружили связи между ежедневным потреблением яиц и сердечными заболеваниями даже у людей, чья генетика подвергает их высокому риску.

Исследователи отметили, что яйца могут даже иметь защитный эффект. У людей, которые ели до одного яйца в день, риск сердечных заболеваний был на 11% ниже, а риск смерти от них — на 18% ниже, чем у тех, кто этого не делал.

Можно ли есть яйца каждый день? Люди, которые ежедневно ели яйца, также имели на 26% меньший риск геморрагического инсульта, чем другие. Геморрагический инсульт случается, когда кровеносные сосуды разрываются и вызывают кровоизлияние в мозг.

яйца / фото ua.depositphotos.com

Как едят яйца?

Вместо того, чтобы хранить свежие яйца в лотке или на дверной полке холодильника, держите их в упаковке. Хранение свежих яиц в картонной упаковке в холодильнике позволит сохранить их свежими в течение примерно трех-пяти недель.

Есть несколько способов приготовить и съесть яйца, включая сваренные вкрутую, омлет, жареные и другие. Попробуйте некоторые из следующих рецептов, чтобы добавить яйца в свой рацион:

Яичница-болтунья с фруктами и полезными углеводами, такими как цельнозерновые тосты.Приготовьте на завтрак белковую вегетарианскую кашу.На обед или ужин добавьте к салату яичницу-болтунью или сваренные вкрутую яйца.

Полезные способы готовить яйца

Яйца можно приготовить разными способами, и их легко сочетать с другими полезными для здоровья продуктами, такими как овощи.

Их приготовление также уничтожает любые опасные бактерии, что делает их более безопасными для употребления в пищу.

Вареные яйца

Сваренные вкрутую яйца варятся в скорлупе в кастрюле с кипящей водой в течение 6–10 минут, в зависимости от того, насколько хорошо вы хотите, чтобы желток был проварен. Чем дольше вы их готовите, тем тверже станет желток.

Яйца-пашот

Яйца-пашот варятся в чуть более прохладной воде.

Их кладут в кастрюлю с кипящей водой при температуре 71–82°C и готовят в течение 2,5–3 минут.

Жареные яйца

Жареные яйца разбиваются на горячую сковороду с тонким слоем кулинарного жира.

Затем вы можете приготовить их "солнечной стороной вверх", что означает, что яйцо обжарено с одной стороны, или с двух сторон.

Запеченные яйца

Запеченные яйца готовятся в горячей духовке в плоскодонной посуде до тех пор, пока яйцо не схватится.

Скрэмббл

Яичницу взбивают в миске, выливают на горячую сковороду и перемешивают на медленном огне, пока она не схватится.

Омлет

Чтобы приготовить омлет, яйца взбивают, выливают на горячую сковороду и медленно готовят на медленном огне, пока они не затвердеют.

В отличие от яичницы-болтуньи, омлет не перемешивают, когда он находится на сковороде.

В микроволновке

Микроволны можно использовать для приготовления яиц разными способами. Приготовление яиц в микроволновке занимает гораздо меньше времени, чем на плите.

Однако обычно не рекомендуется разогревать в микроволновой печи яйца, которые все еще находятся в скорлупе. Это связано с тем, что внутри них может быстро нарастать давление, и они могут взорваться.