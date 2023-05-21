Когда "липучки" не помогают: как избавиться от мух в доме народными средствами

Мы расскажем, как успешно отпугнуть и избавиться от мух без использования химических средств.

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Как избавиться от мух в доме народными средствами / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, pixabay.com

Мухи - это неприятные насекомые, которые могут быть не только раздражающими, но и несут потенциальные угрозы для здоровья.

Если вы ищете натуральные способы избавиться от мух в доме, мы предлагаем вам 4 эффективных метода, основанных на народных средствах.

Ловушки на основе уксуса и мыла

Уксус и мыло - это два простых, но эффективных ингредиента, которые могут помочь вам избавиться от мух. Возьмите небольшую миску и добавьте в нее немного уксуса и жидкого мыла. Покройте миску пленкой и сделайте несколько небольших отверстий. Мухи прилетят на запах уксуса, но они попадут в ловушку и застрянут в мыльном растворе.

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Лимонный аромат

Мухи не любят запах лимона, поэтому использование лимонных ароматизированных средств может помочь в отпугивании их от вашего дома.

Вы можете нарезать лимон на тонкие кружочки и разместить их вокруг дома, особенно возле окон. Также можно использовать лимонный ароматизированный спрей или свечи с ароматом лимона.

Эфирные масла

Некоторые эфирные масла, такие как мята, лаванда, эвкалипт или гвоздика, имеют отпугивающий эффект на мух. Вы можете использовать эти эфирные масла для создания собственного мухоотпугивающего средства. Просто добавьте несколько капель выбранного масла во флакон с водой и хорошо встряхните перед использованием. Затем распыляйте эту смесь вокруг дома, особенно возле окон и дверей.

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