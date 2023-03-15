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Когда и кому нельзя пить чай с лимоном: необычные сведения о популярном напитке

15 марта 2023, 12:41
Множество людей любят (особенно в холодное время года) побаловать себя чаем с лимоном. Главред разобрался, кому противопоказан чай с лимоном и кому разрешен.
Чай с лимоном
Чай с лимоном / коллаж фото УНИАН

Чай с лимоном ‒ казалось бы, мало какой из горячих напитков более прост и более популярен, чем этот. Но, говорят специалисты, лимонно почаевничать можно далеко не всем.

Когда нельзя пить чай с лимоном

Такой напиток нельзя употреблять, если у человека проблемы со слизистой оболочкой. Особенно опасно это для тех, у кого медики диагностировали гастрит. Именно поэтому гастроэнтерологи рекомендуют во время очередного обострения гастрита вместо чая с лимоном пить чай с молоком, с медом или на травах.

Чай с лимоном при простуде ‒ тут нужно сразу сказать, что множество людей делают большую ошибку, когда при ОРВИ литрами пьют такой чай. Но такой способ работает плохо обычно. На самом деле литры чая с лимоном скорее может привести к расстройству работы нервной системы (с бессонницей, усталостью, сонливостью) при которой уснуть очень сложно. Чайное вещество танин и витамин С, который содержится в лимоне в громадном количестве, входят в список продуктов, которые усиливают работу мозга, а также способствуют улучшению кровотока.

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Но, говорят эксперты, сильнее всего чай с лимоном лупит по зубной эмали. В целом исследователи рекомендуют пить максимум 3-4 чашки такого напитка в день (максимум ‒ 6).

Поскольку такой чай может вызывать бессонницу, то его ничуть не следует пить женщинам, которые кормят младенца грудью. Танин не даст уснуть и младенцу. А во время беременности женщинам не рекомендуется пить такой чай больше, чем 2 чашки в сутки.

Ну и логично, что чай с лимоном категорические не рекомендуется пить тем, у кого аллергия на цитрусовые. К слову, ни чай, в свою очередь, не снижает воздействие лимонной кислоты, ни лимон не снижает крепость чая. Потому и не стоит надеяться на то, что во время перемешивания чай и лимон друг друга нейтрализуют.

Чай с лимоном

Как чай с лимоном влияет на давление

Крепкий черный чай без лимона прямо влияет на артериальное давление. Из-за наличия кофеина, который организм получает вместе с чаем, оно понемногу растет. А лимон может нейтрализовать содержание кофеина приблизительно на 10 – 20 % и ослабить влияние вещества на стенки сосудов. Естественно, что лекарства от высокого давления напиток не заменит, но люди, которые страдают от артериальной гипертензии, смогут пить его спокойно.

Тут нужно еще заметить, что добавлять лимон в чай рекомендуется только после того, как напиток немного остынет ‒ где-то до 60 градусов по шкале Цельсия. Таким образом сохранятся все полезные свойства цитруса. Его элементы помогают нормализовать кровообращение, способствуют разжижению крови, устраняют застои.

Как правильно заварить чай с лимоном

Рецепт прост:

  • Вскипятить воду;

  • В чайник насыпать одну или две ложки заварного чая и залить горячей кипяченой водой (но не кипятком температурой в 100 градусов по шкале Цельсия);
  • Если чай черный, то пусть отстоится пять минут, а для зеленого хватит 2-3;
  • Когда напиток настоится и немного остынет, аккуратно положить одну или две дольки лимона. Затем сразу заливать горячей водой дольки одновременно с чайной заваркой не советуется, поскольку витамин С в лимоне под высокой температурой теряет лечебные свойства;
  • Добавить сахар либо другие подсластители (по вкусу).

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