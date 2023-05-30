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Когда и как удалять стрелки у чеснока: секрет опытных дачников сразит наповал

Алексей Тесля
30 мая 2023, 03:10
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Что делать со стрелками озимого чеснока - советы опытных огородников.
чеснок
Когда обрывать чесночные стрелы / Instagram/alkhimikpiroman

Срез стрелок у чеснока является важной частью выращивания этой культуры на приусадебных и дачных участках. У многих есть свои хитрости и секреты, однако существует неписанный свод правил, который поможет лучше справиться с этой задачей.

Зачастую вопрос о том, когда обрывать чесночные стрелы ставит многих в тупик, но простой ответ поможет расставить точки над і.

Как срезать чесночные стрелки

Для обрезки стрелок чеснока рекомендуется использовать ножницы, садовый секатор подходящего размера или нож. Важно помнить о том, что удалению подлежат стрелки на высоте 1 см от основания.

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Наиболее подходящее время суток для удаления стрелок

При подрезании стрелок чеснока не торопитесь, а лучше дождитесь теплого солнечного утра. Такие рекомендации себя полностью оправдывают, ведь именно в такое время благодаря теплу солнечных лучей срезы подсохнут, что существенно снизит риск инфицирования растения. Также это даст возможность растению благополучно переночевать и быстро восстановиться. Опытные огородники также советуют на следующий день такой чеснок необходимо полить и подкормить. Важно помнить о том, что удалять стрелки под вечер или сразу после полива категорически запрещено.

Когда обрывать стрелки у озимого чеснока

Обрезка стрелок у озимого чеснока имеет свои особенности. Существуют четкие рекомендации о том, что обрезку именно этой культуры следует проводить примерно, начиная со второй половины июня. При этом следует ориентироваться на внешний вид и дозревание чеснока, ведь многое зависит от погоды и климатических условий. Поэтому огородникам настоятельно рекомендуют обращать внимание на визуальные характеристики при определении сроков обрезки чесночных кустов.

Нужно ли завязывать чеснок после удаления стрелок

Еще один вопрос, требующий прояснения, имеет довольно простой ответ. После удаления стрелок листья чеснока следует завязывать спустя несколько недель. При этом следует ориентироваться на то, что процедура проводится за 5-7 дней до уборки урожая. И важно помнить, что стрелки нужно именно срезать, а не выдергивать.

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