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Когда и как правильно собирать огурцы: советы бывалых дачников

11 июня 2021, 18:03
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Затягивать с уборкой созревших плодов не стоит: во-первых, сами огурцы перезреют, во-вторых, они начнут воровать питательные вещества у молоденьких собратьев.

Когда и как правильно собирать огурцы советы бывалых дачников
Когда и как правильно собирать огурцы: советы бывалых дачников / 1zoom.ru

Если кто-то не в курсе, в каком месяце собирают огурцы, то в наших широтах лучший урожай обычно бывает в июле. Но уже и в июне в огородах можно найти первые огурцы – пока что в теплицах и парниках.

Поэтому уже пора задуматься над тем, как правильно собирать огурцы в теплице и убирать огурцы с грядки. Затягивать с уборкой созревших плодов не стоит: во-первых, сами огурцы перезреют, во-вторых, они начнут воровать питательные вещества у молоденьких собратьев. Поэтому, как только огурец достиг нужного размера, пора его срывать.

Если говорить про время суток, то лучше всего собирать огурцы утром – по холодку. То есть пока прохладно. Если рвать огурцы по жаре, то плоды могут потерять упругость и стать мягкими.

Читайте такжеВрач назвал неожиданную опасность персиков и абрикосов для детейДелать это нужно мягко, нерезко: резкие движения могут навредить всему кусту. Бывалые огородники советуют указательный палец поставить под плодоножкой, а большой палец – на противоположной стороне огурца, а затем спокойно и аккуратно отделять огурец от стебля.

И пару слов о том, как часто надо срывать огурцы. Прореживать огуречные плантации рекомендуется регулярно – раз в два-три дня, а в урожайный год даже чаще. Как уже отмечалось, в этом случае и огурцы не перезреют, и кусту будет легче сформировать новые завязи, обеспечив их нужным количеством питательных веществ.

К слову, перезревшие огурцы тоже полезны. И, конечно, крайне полезны молоденькие огурчики и их кожица. Детальнее об этом читайте в нашем материале Зачем есть огурцы: когда они спасают и чем вредят.

Напомним, в Украине рванули вверх цены на огурцы. Снижение цен на огурец производители допускают лишь в случае улучшения погодных условий.

огород огурцы
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