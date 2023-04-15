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Когда есть сало утром или вечером: неожиданный вердикт удивит веганов и порадует гурманов

Алексей Тесля
15 апреля 2023, 04:20
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Что будет с организмом, если есть сало каждый день - диетологи дали неожиданный ответ.
сало
Можно ли есть сало с хлебом на ночь / УНИАН

Убежденные любители сала говорят о том, что этот продукт можно употреблять чуть ли не каждый день и он полезен в любое время дня и ночи.

Это утверждение не совсем верное, ведь для многих сало является нежелательной закуской, а время его употребления также лучше скорректировать. Ведь получив ответ на вопрос о том, что происходит с организмом, когда ты ешь сало, можно понять все плюсы и минусы.

Когда едят сало

Ошибочно считать, что сало можно кушать в любое время и в любом месте. Стоит помнить о том, что существует обоснованные медицинскими факторами определенные временные рамки.

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Специалисты-диетологи буквально в один голос говорят о том, что наилучшее время для употребления сала – это конечно же утро. И ответ тут прост и очевиден, ведь даже незначительная порция сала благотворно влияет на активизацию деятельности организма, а именно:

  • стимулируется выработка желчи;
  • дается импульс нормальному пищеварению;
  • с жирами в организм поступают витамины – А, D, Е, а также ненасыщенные жирные кислоты.

Можно ли есть сало на ужин

Любителям мясного пиршества не стоит забывать о том, что сало не является продуктом, который подходит для употребления круглые сутки. Ведь тут существует реальный риск перегрузки организма, который может резко "ответить" неожиданным обострением хронических заболеваний. Поэтому вывод довольно прост: перед сном лучше воздержаться от этого "деликатеса", а копченое и жареное сало есть на ночь категорически нельзя.

Можно ли кушать каждый день сало

Ответ на этот вопрос волнует многих чревоугодников, ведь сало является одним из их любимых "деликатесов". Однако здесь стоит подойти к вопросу с чисто научной точки зрения. Зададимся вопросом, а сколько содержится в сале различных элементов. Безусловно, жиры – это полезный элемент питания, однако на них не стоит излишне налегать. Установлено, что лучше всего в организме усваивается соленое или маринованное сало.

Норма употребления сала для взрослого человека:

  • за день — 9-12 г;
  • за неделю — 100 г.

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