Когда Дмитриевская суббота 2021: как правильно поминать усопших

Дмитриевская родительская суббота 2021 / ua.depositphotos.com/

Один из дней ноября, Дмитриевская родительская суббота – является последним поминальным днем 2021 года. Как правильно поминать усопших и когда, разобрался Главред.

О том, какие важные религиозные праздники будут отмечать украинцы в конце осени и когда начинается Рождественский пост 2021, читайте в нашем материале: Православный календарь на ноябрь 2021: важные даты и церковные праздники.

Когда родительская суббота в ноябре 2021

Родительские субботы – это особые дни для поминовения почивших родных и близких людей. В году несколько таких дней и все они приходятся на разные даты в зависимости от дня Пасхи.

День всеобщего поминания умерших – Дмитриевская родительская суббота – проводится в канун дня Дмитрия Солунского, который приходится на 8 ноября. В 2021 году эта родительская поминальная суббота выпадает на 6 ноября.

Кого поминают в Дмитриевскую родительскую субботу

Изначально этот день был установлен как поминальный день для воинов, которые пали в Куликовской битве, однако настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел отмечает, что в Дмитриевскую родительскую субботу поминают не только воинов.

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"Воинов в большей мере поминают 9 Мая, - напомнил митрополит Павел, - а в день памяти священномученика Владимира поминают всех жертв лихолетья: Холокоста, Голодомора, жертв войны и репрессий".

Не имеет значения, кого вы помянете или кого напишите в поминальной записке в Дмитриевскую родительскую субботу – покойного папу, маму, сестру, брата, другого умершего. Никого не запрещается вписывать в записки в такие специальные поминальные дни. Но да, такие родительские субботы – это и специальные дни памяти тех, кто пострадал в дни лихолетья. Мы, например, молимся о тех, кто погиб в Чернобыле, сугубо о тех, кто отдал жизнь за меня, за вас, за каждого человека в отдельности. Они действительно совершили великий подвиг, отдав свою жизнь за других людей. А Христос говорит: "Нет большей любви, чем отдать свою жизнь за близких своих", – рассказал настоятель Киево-Печерской лавры.

Он еще раз уточнил, что любого усопшего можно поминать в любое время – но есть одно важное исключение.

"Часто люди думают, что эти в поминальные дни можно поминать тех, кто закончил жизнь самоубийством. Этого не стоит делать, потому что человек, который бросил вызов Спасителю Мира, решив, что он не хочет жить - совершил страшный грех, который не прощается ни в сим, ни в будущем веке", – подчеркнул священнослужитель.

По его словам, в наши дни многие родственники самоубийц обращаются в церковь за специальным разрешением на отпевание и поминание суицидников. Сам митрополит таких разрешений никогда не давал – и на это есть особая причина.

Если человек никогда не был в церкви, если человек не желает Церкви и не желает жить вообще – так он не имеет ничего общего с Богом. Поэтому на таком человеке, который наложил на себя руки, на нем нельзя ставить крест, нельзя делать никакие поминовения, нельзя подавать на его имя поминальную записку в храме, – перечислил митрополит Павел.

Он отметил, что, учитывая слабость человеческого духа, Церковь ввела икономию (в христианстве так называется принцип решения церковных вопросов с позиции снисхождения, удобства и практической пользы – ред.) на отпевание и церковное запечатывание гроба для самоубийц. Но до сих пор далеко нее все батюшки дают такие разрешения.

Многие люди, боясь суеверий, считают, что самоубийца "будет ходить к ним в дом" – но такие покойники не подвластны сами себе. И дьявол им тут не помощник, ведь тому самому пришлось просить разрешения у Христа лишь для того, чтобы вселиться в свиней (Евангелие от Матфея, Глава 8, стих 32 – ред.). В подобных делах суеверные страхи людей лишь напитывают силой дьявола, подчеркнул митрополит.

Родительская поминальная суббота / ua.depositphotos.com/

Как поминать самоубийц в православии

Если у человека, который свел счеты с жизнью, остались верующие родственники – они могут поминать усопшего, но исключительно дома, пояснил архиерей. Его мать может читать Псалтырь, Евангелие, любой акафист – чтобы Господь такого человека помиловал. Господь и таких людей милует тоже – тому есть свидетельства, рассказал Владыка Павел.

Он пояснил, что за таких усопших нужно подавать милостыню.

И всегда помнить, что это грех семьи или какого-то предка – что человек так поступил. К сожалению, сегодня родители не воспитывают детей. Думают больше о том, чтобы дать ему несколько телефонов, чтобы тот закончил в университет… Но не беспокоятся о душе человека. Но дерево, которое не приносит плодов, оно рано или поздно будет срезано и выкопано. Вот так и семья, которая не воспитывает детей для Бога – они получат обязательно наказание. И если человек совершил такой великий грех самоубийства, то, значит, его семья уже наказана", – отметил настоятель лавры.

В завершение он добавил, что скрыть от священника факт самоубийства, чтобы тот не отказался отпевать такого покойника – это тоже большой грех. И берут его на себя те, кто солгал в подобной ситуации.

Традиции в поминальную родительскую субботу

В этот день вспоминают покинувших этот мир родственников и близких людей, посещают храм, ставят свечи и молятся. В церковь люди приносят масло, фрукты, крупы, хлеб, печенье. Также положено пойти на кладбище, а вечером собраться за поминальной трапезой, главным блюдом которой будет кутья.