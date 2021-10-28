УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Когда Дмитриевская суббота 2021: как правильно поминать усопших

28 октября 2021, 15:24

Кого нельзя поминать в Дмитриевскую родительскую субботу - расскажет Главред.

Дмитриевская родительская суббота 2021
Дмитриевская родительская суббота 2021 / ua.depositphotos.com/

Один из дней ноября, Дмитриевская родительская суббота – является последним поминальным днем 2021 года. Как правильно поминать усопших и когда, разобрался Главред.

О том, какие важные религиозные праздники будут отмечать украинцы в конце осени и когда начинается Рождественский пост 2021, читайте в нашем материале: Православный календарь на ноябрь 2021: важные даты и церковные праздники.

Когда родительская суббота в ноябре 2021

Родительские субботы – это особые дни для поминовения почивших родных и близких людей. В году несколько таких дней и все они приходятся на разные даты в зависимости от дня Пасхи.

День всеобщего поминания умерших – Дмитриевская родительская суббота – проводится в канун дня Дмитрия Солунского, который приходится на 8 ноября. В 2021 году эта родительская поминальная суббота выпадает на 6 ноября.

Кого поминают в Дмитриевскую родительскую субботу

Изначально этот день был установлен как поминальный день для воинов, которые пали в Куликовской битве, однако настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел отмечает, что в Дмитриевскую родительскую субботу поминают не только воинов.

Реклама

"Воинов в большей мере поминают 9 Мая, - напомнил митрополит Павел, - а в день памяти священномученика Владимира поминают всех жертв лихолетья: Холокоста, Голодомора, жертв войны и репрессий".

Не имеет значения, кого вы помянете или кого напишите в поминальной записке в Дмитриевскую родительскую субботу – покойного папу, маму, сестру, брата, другого умершего. Никого не запрещается вписывать в записки в такие специальные поминальные дни. Но да, такие родительские субботы – это и специальные дни памяти тех, кто пострадал в дни лихолетья. Мы, например, молимся о тех, кто погиб в Чернобыле, сугубо о тех, кто отдал жизнь за меня, за вас, за каждого человека в отдельности. Они действительно совершили великий подвиг, отдав свою жизнь за других людей. А Христос говорит: "Нет большей любви, чем отдать свою жизнь за близких своих", – рассказал настоятель Киево-Печерской лавры.

Он еще раз уточнил, что любого усопшего можно поминать в любое время – но есть одно важное исключение.

"Часто люди думают, что эти в поминальные дни можно поминать тех, кто закончил жизнь самоубийством. Этого не стоит делать, потому что человек, который бросил вызов Спасителю Мира, решив, что он не хочет жить - совершил страшный грех, который не прощается ни в сим, ни в будущем веке", – подчеркнул священнослужитель.

По его словам, в наши дни многие родственники самоубийц обращаются в церковь за специальным разрешением на отпевание и поминание суицидников. Сам митрополит таких разрешений никогда не давал – и на это есть особая причина.

Если человек никогда не был в церкви, если человек не желает Церкви и не желает жить вообще – так он не имеет ничего общего с Богом. Поэтому на таком человеке, который наложил на себя руки, на нем нельзя ставить крест, нельзя делать никакие поминовения, нельзя подавать на его имя поминальную записку в храме, – перечислил митрополит Павел.

Он отметил, что, учитывая слабость человеческого духа, Церковь ввела икономию (в христианстве так называется принцип решения церковных вопросов с позиции снисхождения, удобства и практической пользы – ред.) на отпевание и церковное запечатывание гроба для самоубийц. Но до сих пор далеко нее все батюшки дают такие разрешения.

Многие люди, боясь суеверий, считают, что самоубийца "будет ходить к ним в дом" – но такие покойники не подвластны сами себе. И дьявол им тут не помощник, ведь тому самому пришлось просить разрешения у Христа лишь для того, чтобы вселиться в свиней (Евангелие от Матфея, Глава 8, стих 32 – ред.). В подобных делах суеверные страхи людей лишь напитывают силой дьявола, подчеркнул митрополит.

Дмитриевская суббота 2021
Родительская поминальная суббота / ua.depositphotos.com/

Как поминать самоубийц в православии

Если у человека, который свел счеты с жизнью, остались верующие родственники – они могут поминать усопшего, но исключительно дома, пояснил архиерей. Его мать может читать Псалтырь, Евангелие, любой акафист – чтобы Господь такого человека помиловал. Господь и таких людей милует тоже – тому есть свидетельства, рассказал Владыка Павел.

Он пояснил, что за таких усопших нужно подавать милостыню.

И всегда помнить, что это грех семьи или какого-то предка – что человек так поступил. К сожалению, сегодня родители не воспитывают детей. Думают больше о том, чтобы дать ему несколько телефонов, чтобы тот закончил в университет… Но не беспокоятся о душе человека. Но дерево, которое не приносит плодов, оно рано или поздно будет срезано и выкопано. Вот так и семья, которая не воспитывает детей для Бога – они получат обязательно наказание. И если человек совершил такой великий грех самоубийства, то, значит, его семья уже наказана", – отметил настоятель лавры.

В завершение он добавил, что скрыть от священника факт самоубийства, чтобы тот не отказался отпевать такого покойника – это тоже большой грех. И берут его на себя те, кто солгал в подобной ситуации.

Традиции в поминальную родительскую субботу

В этот день вспоминают покинувших этот мир родственников и близких людей, посещают храм, ставят свечи и молятся. В церковь люди приносят масло, фрукты, крупы, хлеб, печенье. Также положено пойти на кладбище, а вечером собраться за поминальной трапезой, главным блюдом которой будет кутья.

viber
Дмитриевская родительская суббота
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на ноябрь 2021: финансовый успех, происки недругов или двойной романГороскоп на ноябрь 2021: финансовый успех, происки недругов или двойной роман Никогда не делайте так: названы три вещи, которые нельзя делать перед порогом домаНикогда не делайте так: названы три вещи, которые нельзя делать перед порогом дома Самые модные цвета осень-зима 2021 2022, которые в стужу будут нас вдохновлять и исцелятьСамые модные цвета осень-зима 2021 2022, которые в стужу будут нас вдохновлять и исцелять Должна быть готова, если РФ сорвет крышу: почему Украину позвали на закрытую встречу НАТОДолжна быть готова, если РФ сорвет крышу: почему Украину позвали на закрытую встречу НАТО Лучший выход – вывод войск с Крыма и Донбасса: у Зеленского пригрозили Путину ракетами на МосквуЛучший выход – вывод войск с Крыма и Донбасса: у Зеленского пригрозили Путину ракетами на Москву

Последние новости

16:01

Транспорт и кафе – только с ПЦР-тестом или прививкой: Кличко объявил о жестком карантине в Киеве

15:59

Врач предупредил о новых симптомах Дельты: "Люди воспринимают как ОРВИ"

15:53

"Никакого бесплодия не будет": главный санврач Украины разнес популярный миф о вакцинах от COVID-19

15:29

Киев усиливает карантин: все школы отправили на дистанционку Видео

15:24

Когда Дмитриевская суббота 2021: как правильно поминать усопших

Реклама
15:13

"Уже все решено": Усик готовится к завершению карьеры

15:00

Экватор президента Зеленского: результаты теста для постмайданной Украины мнение

14:58

Самая вкусная лазанья из лаваша: восхитительный рецепт за 15 минут Видео

14:56

"Продолжение следует": Сериал Моя улюблена Страшко продлили на второй сезон Видео

14:43

Купил прививку – остался без COVID-сертификата: в Кабмине разберутся с махинациями по вакцинации Видео

14:40

Министра финансов и его зама обвинили в лоббировании интересов "Киевгорстроя" - СМИ

14:36

Катастрофическая нехватка кислорода в больницах: в Верховной раде подозревают диверсию

14:36

Топ-7 продуктов, которые помогут быстрее выздороветь

14:00

Гороскоп на 29 октября 2021 для всех знаков Зодиака: зависть недругов или денежное везение Видео

13:59

В Минсоцполитики рассказали, что нужно срочно делать украинцам с долгами по коммуналке

13:53

"Какие могут быть претензии?": Повалий пожаловалась на травлю в Украине

13:51

Макияж на Хэллоуин: ведьмочка, вампирша, зомби, грим для мужчин – страшный образ на вечеринку

13:47

Мечтает о встрече с семьей донора: во Львове выписали пациента, которому пересадили легкие Видео

13:33

Арахамия перепутал Сковороду с Ди Каприо и стал героем курьезных мемов и фотожаб Видео

13:24

"Без кислорода Ваша мама умрет через два часа": в Сети рассказали о кризисе с кислородом в больнице

Реклама
13:11

Хюррем примерила латекс: звезда Великолепного века подразнила фанатов соблазнительным образом

12:44

Костюм на Хэллоуин по знаку зодиака: как нарядиться на вечеринку

12:36

Когда день автомобилиста и дорожника 2021 в Украине: дата, поздравления и картинки к празднику

12:16

Украина может получить право совещательного голоса при сертификации "Северного потока-2" Видео

12:15

Горит, но не греет: украинцы жалуются на "холодный" газ, в чем проблема

11:44

"Королева Ольга": украинская девушка Бонда Ольга Куриленко показала шикарное тело на отдыхе в Дубае

11:26

ДТП в Харькове: 16-летнего водителя Инфинити отправили в СИЗО на 60 суток

11:25

В Украине новый рекорд по вакцинации: сколько именно прививок и какими вакцинами

11:13

"Вы не на российском канале": Савченко поругалась со "слугой" из-за фейкового COVID-сертификата Видео

10:43

"Люди не верят статистике": эксперт заявила, что в Украине смертей от COVID-19 намного больше

10:42

Декабрьское повышение пенсий: кто получит не меньше 2,6 тысячи гривен

10:20

Тариф на доставку газа рискует серьезно вырасти: в Минэнерго назвали причину

10:11

Как правильно хранить молоко, чтобы увеличить срок его годности

10:01

Реанимации загружены на 300%, все чаще умирают молодые люди - инфекционист Михаил Ричняк

09:53

Крым – это Украина: Apple исправила в своем приложении карту с "российским" полуостровом Видео

09:52

Тысячи протоколов и 17-тысячные штрафы: украинцев массово наказывают за нарушение карантина Видео

09:30

Недорого, вкусно и полезно: диетолог дала советы, как питаться правильно с ограниченным бюджетом

09:14

"Привет!" - прикольные картинки для настроения на весь день

09:07

Такого не было за все время пандемии: в Украине за сутки подтвердили 26 071 случай COVID-19

09:07

День ангела в ноябре 2021 по церковному календарю: именинники месяца

Реклама
08:56

К чему снится дорога: толкование известных сонников

08:49

Гороскоп на 28 октября 2021 для всех знаков Зодиака: споры, огорчения или союз с противниками Видео

08:46

На трассе Харьков-Киев в воздух взлетела АЗС: продолжается ликвидация пожара Видео

08:21

В Украине – сухо и солнечно: прогноз погоды на четверг, 28 октября

08:12

16-летний виновник ДТП в Харькове молчит на допросе: в полиции говорят, что доказательств достаточно Видео

07:51

В Украине спрогнозировали закрытие банковских отделений: что придет им на смену

07:02

Украинцам рассказали, какая погода будет на Новый год

06:26

Ноев ковчег в Украине: соцсети взорвались шутками о Моршине, где почти не болеют ковидом

06:21

Беларусы делают ещё одну попытку борьбы с тиранией мнение

05:59

Переход на зимнее время: чем опасен перевод часов для украинцев и что нужно сделать для адаптации Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять