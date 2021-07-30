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Когда День Независимости Украины в 2021 году: сколько выходных и как будем отмечать

30 июля 2021, 12:37

В 2021 году – независимая Украина отмечает юбилей – 30 лет

День Независимости Украины 2021
День Независимости Украины / 24tv.ua

24 августа – важный день как и в истории становления независимого государства, так и для каждого украинца. За самостоятельность страны в решении государственных вопросов, за родной язык и территориальную целостность боролись и продолжают бороться поколения.

Традиционно на День Независимости устраивают парад на Майдане Независимости в центре Киева. Во многих городах в этот день проходят праздничные концерты с участием звезд украинского шоу-бизнеса.

День Независимости Украины: история праздника

История Украины берет свое начало с 9 века – основания Киевской Руси. Однако после упадка Русь распадается на княжества, земли Украины, входят в состав нескольких государств. В 1919 году Украина вошла в состав СССР и до 20 века не была независимой.

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24 августа 1991 года Верховной Радой Украинской ССР государство Украина было провозглашено независимым, демократическим государством. День Независимости с 1992 года – государственный праздник.

Когда День Независимости Украины 2021
Акт провозглашения дня Независимости в 1991 году

Выходные на День Независимости

День 24 августа объявлен государственным праздником, в этот день украинцы могут насладиться выходным. В 2021 году этот день выпадает на вторник, поэтому праздник Дня Независимости будем отмечать длинными выходными: 21, 22, 23, 24 августа.

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Такой уикенд в конце лета необходимо провести с максимальной пользой. В дни празднования во многих городах будут проводиться ярмарки, торжественные мероприятия, выставки и флешмобы. А можно отправиться в небольшое путешествие.

Как будем отмечать День Независимости 2021

В рамках праздника торжеств, посвященных празднику независимости, в Украине 23 августа состоится саммит Крымской платформы. На мероприятие приедут представители Польши, Литвы, Эстонии, Британии, США.

Парад войск 24 августа пройдет на Крещатике и Майдане Независимости, а также современные образцы вооружения будут показаны на Михайловской площади. Пройдет и парад на Днепре с демонстрацией военной техники на Киевском речном вокзале и Трухановом острове. Подробнее о плане, читайте в нашем материале: День Независимости 2021 Украина будет праздновать три дня – Зеленский.

праздник День Независимости Украины
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